الرئيسية » رياضة » صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور “فيديو”

صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور “فيديو”

بقلم
صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور

وطن – أثار ياسين مانع مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم تحت 20 عاماً الجدل بصفعه من الخلف بعض لاعبي فريقه أعلناً أمام الجمهور في المباراة التي جمعتهم ضد منتخب تونس.

وانتشرت لقطات مصورة لمناوشات جرت بين لاعبي المنتخبين الجزائري و التونسي ما أدى لتوقف اللعب.

وتدخل المدرب الجزائري لفض الاشتباكات لكن بأسلوب غير متوقع واعتبر أنه أهانهم من خلال صفعهم من الخلف أمام أنظار الجميع.

ولم يدرك مانع أن خطوته لتهدئة الأوضاع ودفع اللاعبين إلى العودة للمباراة ستنقلب انتقادات عليه في منصات التواصل.

إساءة مدرب منتخب الجزائر

ووفق متابعين عبر المدرب في خطوته عن “قلة تهذيبه” واحترامه وإن كان اللاعبون في عمر الشباب أصغر منه.

وعبر آخرون عن استغرابهم من الخطوة وآخرون اعتبروها عادية ليفتح سجال ونقاش واسع بين الرواد.

  • اقرأ أيضا:
أدم وناس ينفي شائعات رفضه الحضور للمنتخب الجزائري.. وهذا ما قاله عن سبب غيابه

وفيما استحسن البعض تصرّف المدرب واعتبروا أن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا حتّى وإن اضطر لضربهم.


ورأى آخرون أن ما فعله ياسين مانع هو اعتداء جسدي فيه إهانة لكرامة لاعبيه ومساس بشخصيتهم.

وقال هشام الروداني: “ان كان يريد منعهم من دخول شجار مع لاعبي الفريق الخصم فهو بكل تاكيد محق وترفع له القبعة الرجل على صواب”.

وذكرت متابعة أخرى: “لا يفهمون إلى لغة الركل والصفع ،ادا لم تفعل دلك سوف يورينك العجب العجاب”.

مزاعم إقالة ياسين مانع

وزعمت مصادر إعلامية إنهاء مهام ياسين مانع بسبب اللقطة التي أثار فيها الجدل والإهانات التي سببها للاعبين أمام الجمهور دون إمكانية التحقق من تلك الأنباء.

ونقلت جريدة الكأس عن الصحفي الجزائري والمعلق الشهير حفيظ دراجي قوله: “”صور صادمة ومؤسسة صنعها اليوم مدرب المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة السيد ياسين مانع وهو يصفع لاعبيه”.

وأضاف الدراجي: “رجال محترفين في نوادٍ محلية وأوروبية لا يمكن لأي مدرب ضرب لاعبيه مهما كانت الأسباب”.

ودعا المغرد صالح إلى معاقبة ياسين مانع وإقالته من منصبه وحرمانه من مزاولة نشاطه الرياضي مدى الحياة وإحالته للمحاكمة لأخذ حقوق اللاعبين.

قد يعجبك أيضاً

كاميرون دياز تُرزق بمولود جديد بعدما تخطت الخمسين وهذا ما قالته

كاميرون دياز تُرزق بمولود جديد بعدما تخطت الخمسين وهذا ما قالته

سعاد صالح مفتية النساء في مصر

فتوى مثيرة من “مفتية النساء” في مصر عن ترقيع غشاء البكارة الذي فُقد بعلاقة آثمة أو اغتصاب

اغتصب فتاة وقتلها ومر على جريمته 40 عاما وظن أنه نجا.. قطعة "علكة" فضحته

اغتصب فتاة وقتلها ومر على جريمته 40 عاما وظن أنه نجا.. قطعة “علكة” فضحته

لتقنين خطف أطفال المسلمين.. السويد تقر قانونا يمنع سفر الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة

لتقنين خطف أطفال المسلمين.. السويد تقر قانونا يمنع سفر الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة

صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور

صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور “فيديو”

والد الطفل العماني سليمان يطالب بإنقاذه قبل فوات الأوان ويكشف آخر موعد للعلاج

والد الطفل العماني سليمان يطالب بإنقاذه قبل فوات الأوان ويكشف آخر موعد للعلاج

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior