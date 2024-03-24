صفعهم من الخلف.. مدرب المنتخب الجزائري يهين لاعبيه أمام الجمهور “فيديو”

وطن – أثار ياسين مانع مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم تحت 20 عاماً الجدل بصفعه من الخلف بعض لاعبي فريقه أعلناً أمام الجمهور في المباراة التي جمعتهم ضد منتخب تونس.

وانتشرت لقطات مصورة لمناوشات جرت بين لاعبي المنتخبين الجزائري و التونسي ما أدى لتوقف اللعب.

وتدخل المدرب الجزائري لفض الاشتباكات لكن بأسلوب غير متوقع واعتبر أنه أهانهم من خلال صفعهم من الخلف أمام أنظار الجميع.

ولم يدرك مانع أن خطوته لتهدئة الأوضاع ودفع اللاعبين إلى العودة للمباراة ستنقلب انتقادات عليه في منصات التواصل.

مدرب منتخب #الجزائر لأقل من 20 عاما، #ياسين_مانع، يصفع مجموعة من لاعبيه خلال المباراة الودية التي جمعتهم بـ #تونس pic.twitter.com/SG9d3MZegp — Naama MAOULAININE 🇲🇦 النعمة ماء العينين (@NMalainin) March 24, 2024

إساءة مدرب منتخب الجزائر

ووفق متابعين عبر المدرب في خطوته عن “قلة تهذيبه” واحترامه وإن كان اللاعبون في عمر الشباب أصغر منه.

وعبر آخرون عن استغرابهم من الخطوة وآخرون اعتبروها عادية ليفتح سجال ونقاش واسع بين الرواد.

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وفيما استحسن البعض تصرّف المدرب واعتبروا أن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا حتّى وإن اضطر لضربهم.

مدرب منتخب الجزائر لأقل من 20 سنة يصفع لاعبيه لمنعهم من الدخول في شجار مع الخصم#منتخب_الجزائر #الجزائر #مدرب #لاعب pic.twitter.com/6lx8S2xtv6 — Hespress هسبريس (@hespress) March 24, 2024



ورأى آخرون أن ما فعله ياسين مانع هو اعتداء جسدي فيه إهانة لكرامة لاعبيه ومساس بشخصيتهم.

ان كان يريد منعهم من دخول شجار مع لاعبي الفريق الخصم فهو بكل تاكيد محق وترفع له القبعة

الرجل على صواب — هشام الروداني (@HshamAlrwdany) March 24, 2024

وقال هشام الروداني: “ان كان يريد منعهم من دخول شجار مع لاعبي الفريق الخصم فهو بكل تاكيد محق وترفع له القبعة الرجل على صواب”.

لا يفهمون إلى لغة الركل والصفع ،ادا لم تفعل دلك سوف يورينك العجب العجاب. — slie07 (@yasst07) March 24, 2024

وذكرت متابعة أخرى: “لا يفهمون إلى لغة الركل والصفع ،ادا لم تفعل دلك سوف يورينك العجب العجاب”.

▪️ آخر أخبار تقول بأن مهام ياسين مانع مع المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة انتهت 🚨🇩🇿❌ ▪️مساء أمس بعد هزيمة منتخب تحت 20 سنة أمام تونس، كلف وليد صادي أحد أعضاء المكتب الفيدرالي بالتحدث مع ياسين مناع للإعلان عن نهاية مهامه بعد الاعتداءات التي تعرض لها اللاعبين خلال اللقاء pic.twitter.com/FKNNS847Ws — رياضة.كوم (@Reeyadhacom) March 24, 2024

مزاعم إقالة ياسين مانع

وزعمت مصادر إعلامية إنهاء مهام ياسين مانع بسبب اللقطة التي أثار فيها الجدل والإهانات التي سببها للاعبين أمام الجمهور دون إمكانية التحقق من تلك الأنباء.

#حفيظ_دراجي:

"صور صادمة ومؤسسة صنعها اليوم مدرب المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة السيد ياسين مانع وهو يصفع لاعبيه.. رجال محترفين في نوادٍ محلية وأوروبية لا يمكن لأي مدرب ضرب لاعبيه مهما كانت الأسباب”#جريدة_الكأس_الجزائرية#الكأس_dz pic.twitter.com/ggGnqWWw4P — جريدة الكأس (@journalelkass) March 24, 2024

ونقلت جريدة الكأس عن الصحفي الجزائري والمعلق الشهير حفيظ دراجي قوله: “”صور صادمة ومؤسسة صنعها اليوم مدرب المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة السيد ياسين مانع وهو يصفع لاعبيه”.

وأضاف الدراجي: “رجال محترفين في نوادٍ محلية وأوروبية لا يمكن لأي مدرب ضرب لاعبيه مهما كانت الأسباب”.

اقل عقاب لهذا ياسين مانع إقالته من منصبه وحرمان مدى الحياه من مزاولة اي نشاط رياضي وإحالته إلى المحاكمه لأخذ حق هؤلاء الاعبين الشباب — ‏صـ🌹ـآلَح ❈ (@taif_sal) March 24, 2024

ودعا المغرد صالح إلى معاقبة ياسين مانع وإقالته من منصبه وحرمانه من مزاولة نشاطه الرياضي مدى الحياة وإحالته للمحاكمة لأخذ حقوق اللاعبين.