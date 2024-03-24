أدم وناس ينفي شائعات رفضه الحضور للمنتخب الجزائري.. وهذا ما قاله عن سبب غيابه

وطن- نفى النجم الجزائري الدولي أدم وناس لاعب نادي ليل الفرنسي، شائعات رفضه حضور معسكر تدريب المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ أذار الجاري.

وقال نجم نادي ليل أدم وناس في منشور عبر حسابه على منصة “الانستغرام”، ” في عوض الاستماع إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، هل ترون إسمي في هذه القائمة؟!”.

شائعات رفض أدم وناس الحضور للمنتخب الجزائري

وأضاف أدم وناس، ” للأشخاص الذين يعرفونني جيداً، يعلمون أنني لا أرفض دعوة المنتخب الجزائري”.

كما وختم منشوره، ” أنا عائد من إصابة”.

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المدرب بيتكوفيتش غاضب من أدم وناس

وكانت تقارير قد نشرت إشاعات تحدثت فيها بأن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، محبط من تصرف اللاعب أدم وناس، كما وأن المدرب لن يفكر في الاتصال به مرة أخرى في أي وقت قريب.

كما وأشارت تلك التقارير، بأن اللاعب الجزائري أدم والناس طلب من المدرب بيتكوفيتش إعفائه من المشاركة في التدريب مع المنتخب الجزائري لهذا التربص، حيث أن يقضي إجازة عائلة مع عائلته في دولة آسيوية.

وفاز المنتخب الجزائري في أول مباراة دولية تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش على نظيره بوليفيا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الجمعة، على ملعب ” نيلسون مانديلا”.

وسيلتقي المنتخب الجزائري، الثلاثاء، أمام منافسه جنوب أفريقيا في المباراة الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا في شهر يونيو/ حزيران المقبل من هذا العام.