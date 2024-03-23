فيديو مهين لعملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة ومدير الإعلام الحكومي يعلق

وطن – نشر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يوثّق عملية وصفها بالمهينة لإنزال جوي للمساعدات على القطاع.

وفي المقطع، يظهر صندوق محمل بالمساعدات لحظة نزول هبوطه على القطاع، وقد ارتطم بواجهة أحد المباني فتحطم الصندوق جراء ذلك وتساقطت محتوياته أرضًا.

⛔️ أوقفوا عمليات إنزال المساعدات بهذه الصورة المهينة المتخلفة، أوقفوا هذا الاستعراض، وافتحوا المعابر البرية لإدخال أطنان المساعدات. pic.twitter.com/QHDKwzMCak — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) March 22, 2024

وعلق الثوابتة على هذا المشهد قائلا: “أوقفوا عمليات إنزال المساعدات بهذه الصورة المهينة المتخلفة، أوقفوا هذا الاستعراض، وافتحوا المعابر البرية لإدخال أطنان المساعدات”.

انتقادات لعمليات الإنزال الجوي

وكثيرًا ما انتقد المكتب الإعلامي الحكومي، عملية الإنزال الجوي للمساعدات باعتبارها غير مجدية على صعيد العمل على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق من مارس / آذار الجاري، قال المكتب الحكومي إن عملية الإنزال الجوي العشوائية التي حصلت في أجواء القطاع، أوقعت 5 شهداء، ووصفها بأنها عملية غير مجدية.

وطالب الإعلام الحكومي، بفتح المعابر البرية وإدخال آلاف أطنان المساعدات فورا منعا لتعمق المجاعة.

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وأشار إلى أن عمليات إنزال المساعدات تأخذ صفة الاستعراضية والدعائية أكثر من صفة الإنسانية والآدمية والخدمية.

تماهٍ مع سياسات الاحتلال

وأشار المكتب الحكومي في وقت سابق أيضًا، إلى أنّ عمليات إنزال المساعدات جواً والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة.

ولفت إلى أن هذه العملية لي لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين.

مجاعة تتعمق في غزة

ويعاني 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، من النقص الحاد في الغذاء، فيما تتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة.