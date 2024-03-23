بعد الهجوم المسلح.. تداول فيديو لسياسي مقرب من نتنياهو يتوعد روسيا بدفع الثمن

وطن – بعد عملية إطلاق النار في قاعة تقام فيها حفلة موسيقية بضواحي العاصمة الروسية موسكو، أعاد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لسياسي إسرائيلي بارز مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتوعد فيها روسيا.

والفيديو يعود لعضو حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل أمير ويتمان، حيث أقدم على تهديد روسيا، بعد أن قال إنها تدعم المقاومة الفلسطينية وتحديدًا حركة “حماس”.

وخلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم، هدد السياسي الإسرائيلي قائلا إن روسيا “ستدفع ثمن دعمها للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس”.

وكانت هذه المداخلة قد أجريت في أعقاب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وخلال المقابلة، تساءل مقدم البرنامج في حديثه مع ويتمان، متعجبا: “لماذا يدين الجميع وينتقدون هذه الضربة؟، بمن فيهم رئيس مصر، وملك الأردن، ورئيس سوريا، ورئيس كوبا، والحكومة العراقية، ووزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية الفنزويلية، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس إيران، ماذا يحدث هل الجميع يكذبون؟، هل كل شيء مجرد تهويل؟”.

وردَّ ويتمان قائلا: “الصاروخ لم يضرب المستشفى.. الجميع يلوم إسرائيل، بالضبط! هذه كلها دول إرهابية.. اسمع، كل الدول التي ذكرتها كلها إرهابية”.

وأضاف السياسي المقرب من نتنياهو زاعما: “روسيا تدعم النازيين الذين يريدون ارتكاب إبادة جماعية ضدنا.. روسيا ستدفع ثمن ذلك! إسرائيل ستنتقم من روسيا قريبا. سوف ننتقم”.

🔴”هدد الاسرائيليين روسيا سابقا بتدفيعها ثمنا باهظا ”

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وفي احد المقابلات تعهد أمير ويتمان المقرب من نتنياهو من حزب الليكود الحاكم

بالانتقام من روسيا لعدم دعمها لإسرائيل بالقول: “روسيا تدعم النازيين الذين يريدون ارتكاب إبادة جماعية ضدنا

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روسيا ستدفع ثمن ذلك! إسرائيل ستنتقم… pic.twitter.com/SnhVnGFSY4 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) March 22, 2024

وجاء تداول هذا الفيديو في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي خلّف أكثر من 90 قتيلًا.

ويتعلق هذا الربط بموقف روسيا من الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، حيث تتخذ موسكو موقفًا داعمًا للفلسطينيين ومنددا بالمجازر الإسرائيلية.

نقل عشرات المصابين للمستشفيات

وفي أعقاب الهجوم، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.

فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية “كروكوس سيتي هول”.

داعش يتبنى الهجوم

وكان تنظيم الدولة (داعش) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قاعة مناسبات في منطقة موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أعماق الناطقة باسم التنظيم.

وقال مصدر أمني لوكالة أعماق، إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا تجمعًا كبيرًا للمسيحيين في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات وإحداث دمار كبير في المكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام، وفق قوله.