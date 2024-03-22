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لأول مرة في تاريخ بيت الله الحرام .. حدث في صلاة التراويح (فيديو)

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لأول مرة في تاريخ بيت الله الحرام امتداد صفوف المصلين في صلاة التراويح إلى منطقة المعلاة

وطن – في حدثٍ هو الأول من نوعه في تاريخ بيت الله الحرام، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وصول صفوف المصلين إلى منطقة المعلاة والتي تبعد عن الحرم المكي 3.5 كم.

وتظهر اللقطات التي وثقت من خلال طائرة، امتداد صفوف المصلين في صلاة التراويح إلى منطقة المعلاة، والتي قال النشطاء إنها تبعد عن الحرم المكي 3.5 كم.

وأشار بعض المغردين الذين تداولوا الفيديو، إلى حجم الجهود المبذولة من قبل السلطات في تأمين حشود المصلين التي امتدت بعيداً عن الحرم المكي.

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