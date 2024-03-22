لأول مرة في تاريخ بيت الله الحرام .. حدث في صلاة التراويح (فيديو)

وطن – في حدثٍ هو الأول من نوعه في تاريخ بيت الله الحرام، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وصول صفوف المصلين إلى منطقة المعلاة والتي تبعد عن الحرم المكي 3.5 كم.

وتظهر اللقطات التي وثقت من خلال طائرة، امتداد صفوف المصلين في صلاة التراويح إلى منطقة المعلاة، والتي قال النشطاء إنها تبعد عن الحرم المكي 3.5 كم.

للمرة الاولى في تاريخ بيت الله الحرام ! وصول صفوف المصلين إلى منطقة المعلاة والتي تبعد عن الحرم المكي 3 كم ونصف 🇸🇦🕋

pic.twitter.com/2tNvd5QtTG — قريباً في السعودية | Soon In Saudi (@SoonSaudi) March 22, 2024

وأشار بعض المغردين الذين تداولوا الفيديو، إلى حجم الجهود المبذولة من قبل السلطات في تأمين حشود المصلين التي امتدت بعيداً عن الحرم المكي.