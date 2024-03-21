الرئيسية » الهدهد » مسجد في عمان يتحدى النماذج التقليدية بتصميم لزيادة الخشوع في الصلاة “فيديو”

مسجد في عمان يتحدى النماذج التقليدية بتصميم لزيادة الخشوع في الصلاة “فيديو”

بقلم
مسجد باب السلام في سلطنة عمان

وطن – سلطت وسائل إعلامية الضوء على مسجد باب السلام في سلطنة عمان الذي يتحدى ببساطته وشكل تصميمه الإنسيابي والمدروس النماذج التقليدية في الهندسة المعمارية ويعكس ثقافة ثورية لزيادة الخشوع والتفكر أثناء الصلاة.

وبتكليف من مؤسسة الجسر الخيرية افتتح المسجد بداية عام 2023، وبني بتصميم مختلف تتمحور فكرته حول “كيفية إعادة صياغة مفهوم الخشوع في الصلاة من خلال التصميم المعماري”.

ويهيء تصميم المسجد زواره للانتقال من الحياة العادية الصاخبة إلى حالة الخشوع وبدأت التجربة من رؤية المسجد من بعيد، ومنارته الضخمة “اللافتة للنظر وعند الوصول إلى المسجد، سيعبر الزائر منطقة مُشجّرة، تمثل حاجزًا طبيعيًا تمنح الشعور بالراحة.

بعيداً عن أجواء الصخب

ووفق مدير البحوث والمبادرات الثقافية في “مكتب التقدم” عبدالرحيم الكندي فإن المنطقة التي يتواجد بها المسجد قليلة الأشجار. ولذا تُخرجك المنطقة الخضراء هذه “من أجواء المدينة المزعجة”.

  • اقرأ أيضا:
لأول مرة.. مسجد عُماني يدخل عالم الأصول الرقمية وهذه قصته

وحرص مصمموا المسجد على إضفاء أجواء منسية نوعًا ما لما ينشغل به الإنسان في الدنيا، من خلال الصّرح، أو المنطقة الفاصلة بين حرم المسجد وقاعة الصلاة، والتي تزدهر فيها العلاقات الاجتماعية بين روّاد المسجد عادةً.

كل ذلك ساهم في أن تغمر زوار مسجد “باب السلام” مشاعر الطمأنينة التي يوحي بها اسمه بالفعل، فتبدو قاعة الصلاة كبُعد آخر ببساطتها وألوانها الهادئة مع اختصار تجربة المصلي و إلغاء أي شيء زائد، والعودة إلى أصل المساجد.

ملائمة الطبيعة

وساهم تصميم مسجد السلام في سلطنة عمان بتخليص المصلي من أي شيء يشتته عبر إخفاء مفاتيح الإنارة، وأزرار المكيفات، وانعدام الزخارف من السجادات التي تغطي الأرضية، وغيرها من التفاصيل.

ولم يمنع ذلك من إبقاء صلة الزوار بالطبيعة في المسجد من خلال إضافة فتحات إضاءة تسمح بدخول أشعة الشمس وقد حقق التصميم رضا عاماً من زائريه وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

قد يعجبك أيضاً

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ما القصة!

مسجد باب السلام في سلطنة عمان

مسجد في عمان يتحدى النماذج التقليدية بتصميم لزيادة الخشوع في الصلاة “فيديو”

أسد في القاهرة الجديدة

أسد في القاهرة الجديدة والأهالي يُمسكون به.. فيديو يثير ضجة بمصر

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والفيفا

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يُطالب “الفيفا” بتوجيه عقوبات للأندية والمنتخبات الإسرائيلية

إعدام عميل في جنين

شاب في جنين يعدم شقيقه بعد اكتشاف تخابره مع الاحتلال (شاهد)

شهداء الضفة الغربية

مجازر إسرائيلية بالضفة الغربية.. 9 شهداء برصاص الاحتلال في غضون ساعات قليلة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior