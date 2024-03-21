مسجد في عمان يتحدى النماذج التقليدية بتصميم لزيادة الخشوع في الصلاة “فيديو”

وطن – سلطت وسائل إعلامية الضوء على مسجد باب السلام في سلطنة عمان الذي يتحدى ببساطته وشكل تصميمه الإنسيابي والمدروس النماذج التقليدية في الهندسة المعمارية ويعكس ثقافة ثورية لزيادة الخشوع والتفكر أثناء الصلاة.

وبتكليف من مؤسسة الجسر الخيرية افتتح المسجد بداية عام 2023، وبني بتصميم مختلف تتمحور فكرته حول “كيفية إعادة صياغة مفهوم الخشوع في الصلاة من خلال التصميم المعماري”.

فن العمارة الإسلامية – سلطنة عُمان 📍مسجد باب السَّـلام

📸حمــــــد الشكيلي pic.twitter.com/DczUTcIT8l — أدب عُمان (@AdabOman) April 10, 2023

ويهيء تصميم المسجد زواره للانتقال من الحياة العادية الصاخبة إلى حالة الخشوع وبدأت التجربة من رؤية المسجد من بعيد، ومنارته الضخمة “اللافتة للنظر وعند الوصول إلى المسجد، سيعبر الزائر منطقة مُشجّرة، تمثل حاجزًا طبيعيًا تمنح الشعور بالراحة.

مسجد باب السلام ب عمان❤️ pic.twitter.com/Z1SU5VXuRj — منصور (@i14nn) March 13, 2024

بعيداً عن أجواء الصخب

ووفق مدير البحوث والمبادرات الثقافية في “مكتب التقدم” عبدالرحيم الكندي فإن المنطقة التي يتواجد بها المسجد قليلة الأشجار. ولذا تُخرجك المنطقة الخضراء هذه “من أجواء المدينة المزعجة”.

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وحرص مصمموا المسجد على إضفاء أجواء منسية نوعًا ما لما ينشغل به الإنسان في الدنيا، من خلال الصّرح، أو المنطقة الفاصلة بين حرم المسجد وقاعة الصلاة، والتي تزدهر فيها العلاقات الاجتماعية بين روّاد المسجد عادةً.

كل ذلك ساهم في أن تغمر زوار مسجد “باب السلام” مشاعر الطمأنينة التي يوحي بها اسمه بالفعل، فتبدو قاعة الصلاة كبُعد آخر ببساطتها وألوانها الهادئة مع اختصار تجربة المصلي و إلغاء أي شيء زائد، والعودة إلى أصل المساجد.

مسجد باب السلام ، سلطنة عُمان pic.twitter.com/rZ1n8Vt2PA — oman (@abaady251) May 7, 2023

ملائمة الطبيعة

وساهم تصميم مسجد السلام في سلطنة عمان بتخليص المصلي من أي شيء يشتته عبر إخفاء مفاتيح الإنارة، وأزرار المكيفات، وانعدام الزخارف من السجادات التي تغطي الأرضية، وغيرها من التفاصيل.

ولم يمنع ذلك من إبقاء صلة الزوار بالطبيعة في المسجد من خلال إضافة فتحات إضاءة تسمح بدخول أشعة الشمس وقد حقق التصميم رضا عاماً من زائريه وفق ما نقلته وسائل إعلامية.