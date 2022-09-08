الخميس, سبتمبر 8, 2022
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الهدهد

لأول مرة.. مسجد عُماني يدخل عالم الأصول الرقمية وهذه قصته

كتب خالد الأحمد
أجمل مساجد سلطنة عمان watanserb.com
أجمل مساجد سلطنة عمان
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وطن– التقط المصور العماني “هيثم الفارسي” لقطة نادرة لمسجد مغمور يعد من أجمل مساجد سلطنة عمان، وهو مسجد “السدرة” الصغير والمغمور وسط واحة من أشجار النخيل، الصورة التي تم تسجيلها ضمن عالم الأصول الرقمية، بحسب ما أعلن “الفارسي” أمس.

ويمتاز هذا المسجد الطيني الذي يقع في ولاية “جعلان بني بوعلي” التابعة لمحافظة جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب بقبابه الست التي تشكل كل سقفه.

بناه مسعود بن علي السنيدي

ولم يكن مسجد السدرة أو مسجد ”العود“ الذي بناه مسعود بن علي السنيدي، معروفًا من قبل، وحتى على صعيد حيرة السدرة التي يقع على أطرافها.

إذ يقصد أهالي الحيرة مساجد قريبة من منازلهم لأداء الصلوات اليومية المفروضة، مثل جامع خميس بن ربيّع، ومسجد أولاد غابش بجوار السوق، ومسجد الكفي.

بساطة وعراقة

واكتسب المسجد المتسم بالجمالية والبساطة والعراقة في آن واحد، أهميته في أبريل الماضي، بعدما نجح الفارسي في التقاط صورة جميلة له بواسطة طائرة مسيّرة، لتجد تداولًا لافتًا في العالم الافتراضي.

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ودخلت الصورة عالم الأصول الرقمية ليصبح واحدًا من أوائل المساجد في السلطنة الذي ينضم للعالم الافتراضي وممتلكاته.

والأصول الرقمية (NFT) هي اختصار لـ ”Non Fungible Token“ ما يعني رمزًا غير قابل للمحاكاة أو الاستبدال.

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ويمكن القول إنها سند ملكية لمنتجات افتراضية مثل قطع الأثاث أو قطع فنية أو ملابس، أو حتى أراضٍ وشقق يمكن امتلاكها ببيانات فردية مسجلة في البلوكتشين blockchain.

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فكرة الصورة

وقال “الفارسي” في تصريحات صحفية له إن ”فكرة الصورة راودته في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما مر بالمسجد برفقة أحد الأصدقاء لأداء الصلاة، وقرر التقاطها لتكون صورة روحانية للمسجد تلامس المشاعر“.

وأضاف الفارسي، أنه ”قرر في نهاية الأمر، التقاط الصورة في أول إفطار بشهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الرمضانية الروحانية التي تغمر العالم الإسلامي أجمع“.

نشر جماليات السلطنة

وأفاد الفارسي بأنه ”توقع أن تحظى صورة المسجد بإعجاب الجمهور والمتابعين قبل نشرها، لكن ليس بالتفاعل الذي جرى، لكونها جزءا من رسالته في التصوير، بنشر جماليات السلطنة وإيصال ثقافتها إلى العالم“.

وفي تعليق على صورة المسجد الشهيرة بعد نشرها على إنستغرام:قال الفارسي: ”أنضم بهذا العمل الفني لعالم الـ NFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال، ليكون هذا الأصل الرقمي قطعتي الأولى فيه كخطوة متقدمة لترسيخ الأعمال الفنية ونشرها على المنصات الرقمية بطرق مُبتكرة“.

ناشيونال جيوغرافيك

وكان “هيثم بن خميس الفارسي”، هو أول مصور فوتوغرافي عُماني ينضم أيضاً لوكالة “ناشيونال جيوغرافيك” العالمية كمصور محترف ضمن ٨٠ مصورًا متعاونًا حول العالم، حيث تم اختياره عن طريق لجان متخصصة تتابع المصورين في المواقع والمنصات الإلكترونية.

وتم اختياره عن طريق آلية تتبعها الوكالة تتمثل في عملٍ للجان متخصصة تتابع مصوري العالم في المواقع والمنصات الإلكترونية حول العالم، من خلال البحث عن المصورين وأعمالهم الفنية، وآليات تقديم صورهم، ومواضيع تلك الأعمال التي تتناسب مع رؤية الوكالة الفنية.

قرية مغمورة بالرمال

وسبق للفارسي الذي يهتم بتصوير الحياة الفطرية والطبيعية والحرف التقليدية في سلطنة عمان، أن اكتشف قرية “وادي المر” التي تقع شمال شرق ولاية “جعلان بني بو علي” العمانية. والتي وكانت مهجورة بسبب زحف الرمال منذ ما يقرب من 30 عامًا والتقط لها صوراً فريدة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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