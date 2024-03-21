صحيفة تكشف دور “آمال عزو” في التجسس على السوريين بألمانيا لصالح نظام الأسد

وطن – أفادت صحيفة “NDR” الألمانية في تقرير لها أن سلطات النظام السوري تحاول اختراق صفوف اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا، عن طريق بعض أدواته التي تعمل مع اللاجئين ومنهم “آمال عزو” وهي امرأة سورية مهاجرة تابعة لنظام الأسد تعمل موظفة اجتماعية في مركز لاستقبال اللاجئين.

وهي عاملة اجتماعية من سوريا تعمل في مخيم “تيتيرو” لإيواء اللاجئين، وكان نشطاء سوريون أشاروا في وقت سابق إلى وجود مسؤولة رفيعة سابقة في حزب البعث الحاكم بسوريا تدعى “آمال ممدوح عزو” مقيمة في ألمانيا تحت “الحماية المؤقتة” في البلد الذي استقبل نحو مليون لاجئ سوري.

وأظهر تقرير الصحيفة أن المرأة مسؤولة سابقة لدى نظام الأسد، وتقوم بإجراء اتصالات حتى في السياسة الفيدرالية.

في نهاية شهر فبراير، استضافت مفوضة الاندماج في الحكومة الفيدرالية، ريم العبالي رادوفان SPD ، حفل استقبال في المستشارية الفيدرالية. وتمت دعوة حوالي 120 امرأة تم اختيارهن حول موضوع “النساء واللاجئات والشتات”.

وفي جلسة التصوير في الصف الأمامي، في مكانين بجانب وزيرة الدولة رادوفان، بدت امرأة من مكلنبورغ-فوربومرن تبلغ من العمر 56 عامًا، قادمة من سوريا وتعمل كأخصائية اجتماعية في مركز إيواء للاجئين، بالقرب من تيتيرو، وتتحدث الألمانية.

ويقول التقرير إن المرأة المذكورة التي تدعى “آمال العزو” تعمل كمحاضرة ومترجمة ومستشارة، كما أنها نشطة في العديد من الجمعيات المتعلقة بالهجرة في عملها، وتتواصل أيضا مع سوريين آخرين فروا من الحرب، وأيضا أيضاً من عانوا اضطهاد نظام الدكتاتور بشار الأسد.

عملت لصالح الأسد

ووفق التقرير فإن العاملة الاجتماعية نفسها عملت لصالح هذا النظام، أي حزب البعث الحاكم التابع للأسد، حتى بعد الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الموالية للنظام وحدها مسؤولة عن مقتل أكثر من 200 ألف مدني في سوريا. وتعرض ما يزيد عن عشرة آلاف شخص للتعذيب حتى الموت في السجون والمعسكرات.

ولا يوجد أثر لأكثر من 96 ألف شخص. وتعتبر هذه الإحصائيات متحفظة، وقد تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.

وكتبت وزارة الخارجية في تقريرها عن الوضع الحالي أن المنتقدين في سوريا ما زالوا يتعرضون للاضطهاد المنهجي اليوم وأن وضع حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد كارثي.

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والتقت NDR مع آمال العزو التي رفضت هذه الاتهامات زاعمة أنها استقالت من مناصبها الحزبية في عام 2015 وهربت في البداية إلى لبنان. وبحسب زعمها كانت قد تعرضت في السابق للتهديد في سوريا، من قبل الإسلاميين، من بين أمور أخرى، لأنها لم تكن ترتدي الحجاب. ولا يمكن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وتابعت أن مهمتها في الحزب كانت دعم النساء في “اندماجهن في المجتمع”.

ومع ذلك، فإن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية المعارضة تظهرها خلال الحرب وهي تشاهد مظاهرة للميليشيا شبه العسكرية التابعة للحزب مع الجنود بينما بدت مرتدية البدلة العسكرية التي يرتديها عناصر وضباط الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد شقيق راس النظام وعرفت بتاريخها الدموي ومجازرها بحق السوريين طوال السنوات الـ 13 الماضية .

وعندما سألت NDR، المتحدثة باسم مسؤولة الاندماج العبالي رادوفان من المستشارية الفيدرالية أوضحت أن العزو تمت دعوتها بناءً على اقتراح من جمعية ساكسونيا السفلى. ولم يُعرف أي شيء عن وظائفها السابقة.

وكتبت المتحدثة: “لو حصلنا على هذه النتائج قبل الحدث، لما قمنا بدعوتها ”

وقال المالطيون الذين يديرون دار اللاجئين حيث تعمل العزو إنهم لا يعرفون شيئًا عن ماضيها. يتم أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد وسيتم التحقيق فيها.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في شفيرين إن السلطات الأمنية تقوم فقط بفحص اللاجئين للحصول على معلومات تتعلق بـ”الإرهاب”. ولا يتم التشكيك في أنشطة أخرى، مثل تلك التي يقوم بها النظام السوري.

علاوة على ذلك، لم ترغب المتحدثة في التعليق على قضايا حماية البيانات، ولا على كيفية تقييم الوزارة لحقيقة أن مسؤولاً في النظام السابق يلتقي الآن بالسوريين الذين فروا من النظام نفسه.

وبعد نشر التقرير غرد المبعوث الألماني الخاص لسوريا السيد ستيفان شنيك في حسابه الشخصي على منصة إكس: “يهمنا الإشارة إلى أن المستشارية الألمانية لم تكن تعلم بخلفية المرأة السورية وأبدت منذ ذلك الحين أسفها لدعوتها.”

وأكد في تغريدته أن الحكومة الألمانية لا تسعى إلى إيجاد قنوات سرية للتواصل مع النظام السوري.

ميليشيات كتائب البعث

وكان موقع “زمان الوصل” السوري المعارض حصل على معلومات من 3 شهود تفيد أن “آمال” متزعمة ميليشيات “كتائب البعث”، وكانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من أبناء “دمرّ” (في العاصمة دمشق)، وهم معروفون بالأسماء، مشيرة إلى وجود صور تثبت مسؤولية هذه الميليشيات عن مقتل المئات من أبناء “دمرّ”.

ووفق المصدر ذاته فآمال العزو المولودة في دمشق لعام 1967، والتي تعود أصولها إلى قرية “المبعوجة” الموالية لنظام الأسد قرب “السلمية” بريف حماة، شاركت في مؤتمرات وفعاليات وداعمة للنظام.

بالإضافة إلى لقائها بعدد من الضباط والقادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين في البعث، بعد “لجوئها” إلى ألمانيا، وهي “عضو عامل” فيه منذ 20 عاما، وشغلت مناصب مهمة بينها عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث سيء الصيت.