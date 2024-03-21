حجم ثروة محمد عبده.. ولهذا السبب بكى في حلقته مع عمرو أديب (فيديو)

وطن – في موقف إنساني مؤثر كشف فنان العرب المطرب السعودي “محمد عبده” جانباً غير معروف في حياته وكيف ولد يتيم الأب، ولم ير صورة والده طوال عمره إلا منذ أشهر قليلة.

ووُلد محمد عبده في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية، يُتم صغيراً حيث مات والده وهو ما زال طفلًا في السادسة من عمره، وعاش رحلة من الفقر والعوز حتى أنه عاش فترة في رباط خيري هو وشقيقه بمنحة من الملك فيصل بن عبد العزيز.

حلقة محمد عبده مع عمرو أديب

وظهر محمد عبده في حلقة من برنامج بودكاست “بيج تايم” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب مع الفنانة السورية أصالة ويذاع على mbc.

وبدا التأثر واضحاً على ملامحه والدموع تكاد تنفر من عينيه وهو يروي أنه من مواليد 1949.

وحين بلغ الستين من عمره كان يرى صورة رجل لا يعرفه ويسأل عنها والدته فتخبره أن هذا أبوه، الذي عرف فيما بعد أنه ذهب ليتلقى العلاج من مرض جلدي في منطقة مشهورة بالعيون الكبريتية على حدود السعودية مع اليمن، لكنه توفي ولم يعد.

فقدت الصورة

وكشف صاحب أغنية “مذهلة ” أن الصورة فُقدت من المنزل دون أن يعرف ملامح والده أو تثبت بذاكرته بسبب حداثة سنه آنذاك وبالتالي كبر وتقدم به العمر دون أن يعرف شيئا عن شكل والده.

وروى أن شخصاً يمنياً جاء إليه قبل عدة أشهر فقط وأخبره أنه عثر على صورة والده بالصدفة ضمن أرشيف شركة سفن يمنية، وأن حفيد صاحب الشركة هو من تعرف على الصورة وطلب منه أن يوصلها للفنان الكبير يدا بيد.

وطفرت عينا “محمد عبده” دمعاً وهو يقول: “سبحان الله رب العالمين كنت أتمنى أشوف أبويا في حياتي، وشُفت الصورة لقيته بيشبهني.”

واستطرد:”كان تصويرها كويس لأنها خارجة من بطاقة المرور الخاصة به وكانت مخزنة بشكل جيد وأولادي ظبطوها على الكمبيوتر وطلعت شكلها حلو”.

كما تحدث محمد عبده عن حجم ثروته ورد على سؤال عمرو أديب: عندك كم مليار؟

حيث كشف الفنان السعودي حجم ثروته ورد بطريقة غير متوقعة على أديب.