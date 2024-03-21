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أحمد رفعت يستعيد وعيه بشكل كامل.. طبيب نادي فيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب (فيديو)

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الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وطن- كشف رئيس الجهاز الطبي لنادي موردن فيوتشر المصري أحمد عيد، عن تطورات جديدة بشأن تحسن حالة اللاعب أحمد رفعت مهاجم الفريق، بعد استعاد وعيه بشكل كامل والتنفس بشكل طبيعي.

وتابع طبيب نادي فيوتشر، ” اللاعب أحمد رفعت استعاد وعيه بنسبة 100%، وبدأ التنفس بشكل طبيعي مع استعاد الوعي بشكل كامل”.

أحمد رفعت يستعيد وعيه بشكل كامل

واستكمل، ” حالة اللاعب أصبحت مستقرة واللاعب ما زال يعاني من مشاكل في الرئة والكلى فقط… أحمد رفعت بدأ يتحرك ويقوم ويأكل”.

وواصل، ” خروج اللاعب أحمد رفعت من المشفى سيكون على حساب حالة الكلى، ولا أحد يستطيع الجزم بأن أحمد رفعت يستطيع ممارسة كرة القدم مرة أخرى أم لا؟!”.

وختم طبيب النادي حديثه عن حالة أحمد رفعت، ” ما حدث مع اللاعب رفعت يعد معجزة بكل المقاييس”.

توقف القلب لساعة ونصف

وكان نجم المنتخب المصري ونادي فيوتشر أحمد رفعت، قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقوطه على الأرض مغشياً عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز داخل الملعب، مع توقف قلبه مع بداية الحادثة لساعة ونصف، ليستعيد اللاعب وعيه بشكل كامل بعد غيبوبة لمدة 10 أيام.

اللاعب أحمد رفعت
أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر المصري
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كما وأثارت حادثة سقوط اللاعب أحمد رفعت مهاجم نادي فيوتشر، حالة من الذعر داخل أرضية ملعب المباراة، وهو ما دفع الحكم لإنهاء المباراة على الفور.

ولم يستجب اللاعب رفعت لأي محاولات من إنعاش قلبه الذي توقف عن العمل لنحو ساعة ونصف بعد سقوطه على الأرض وفقدان وعيه، قبل أن يعود للحياة من جديد ويتنفس بشكل طبيعي مع استعادة وعيه بشكل كامل.

يذكر بأن فريق فيوتشر الذي يلعب في صفوفه اللاعب أحمد رفعت يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، كما بفارق 10 نقاط عن معتلي الصدارة إنبي برصيد 27 نقطة لهذا الموسم.

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