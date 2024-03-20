العراق.. فضائح ابتزاز تطيح بـ 14 من كبار الضباط في مواقع حساسة

وطن – كشفت مصادر عراقية عن فضائح ابتزاز من العيار الثقيل أوقعت نحو 14 ضابطاً رفيعاً في قبضة السلطات، من بينهم الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن.

وذكرت المصادر أن الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن يتصدران قائمة الضباط المحالين للآمرة بسبب “فضيحة ابتزاز ضباط كبار عبر مواقع التواصل”.

وتضمنت القائمة مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن الذي تمت إحالته إلى أمرة وزارة الداخلية، وكذلك مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق، وتمت إحالته إلى أمرة وزارة الدفاع.

تفكيك شبكة ابتزاز داخل المؤسستين العسكرية والامنية يقودها ضباط برتب كبيرة أبرزهم الفريق سعد العلاق واللواء سعد معن

الشبكة تضم 14 ضابطاً برتب الوية وعقداء ومقدمين ونقباء

احالة الضباط الى الامرة وإكمال التحقيق معهم تميهداً لمحاكمتهم pic.twitter.com/7NpF36jtMG — المطلع (@Almutalee_News) March 20, 2024

فضائح ابتزاز من ضباط بارزين

وشملت قائمة الضباط أيضاً ضباطاً آخرين برتب نقيب، ومقدم، وعقيد، ولواء، من وزارتيّ الداخلية والدفاع.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة “يحيى رسول” أوضح أن تحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة العسكرية تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة).

مصادر | احباط شبكة تضم 14 ضابطاً من الرتب العليا تدير عمليات ابتزاز و تشهير . من ضمن الضباط هم كل من اللواء سعد معن و الفريق سعد العلاق . pic.twitter.com/I2coA0m8Wa — أركان الشمري (@ar_8kn) March 20, 2024

والهدف من تلك الصفحات ابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها وابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم حسب المصادر.

وقررت اللجان المختصة في العراق إحالة الضباط المتورطين بهذه الأفعال غير القانونية إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم.

لجنة تحقيقية رسمية ؛ تحديد عناصر شبكة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم.#العالم_بعيون_رقمية

#مركز_الاعلام_الرقمي DMC pic.twitter.com/nZd96G5Hco — مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) March 20, 2024

تحقيقات بإشراف وزارة الداخلية

وتم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع.

وتوصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم.

وذكر يحيى رسول بتصريحات إعلامية: “ندعو جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها”.