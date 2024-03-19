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“يا وليه اسمعي”.. أحلام تنفعل على شيرين رضا بألفاظ قاسية نُصرة لشعائر الإسلام

بقلم
"يا وليه اسمعي".. أحلام تنفعل على شيرين رضا بألفاظ قاسية نُصرة لشعائر الإسلام

وطن – عبر برنامج “العرافة” الذي تقدمه بسمة وهبة في رمضان، ردت الممثلة المصرية “شيرين رضا” على هجوم النجمة الإماراتية أحلام عليها منذ سنوات، بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبرها البعض ‏إهانة للأذان‎.‎

وكانت شيرين قالت في تصريحات قبل فترة إن هناك أصوات مؤذنين يشبه “الجعير” ولا داعي للميكروفونات العالية في المساجد. وأضافت بنبرة استفزازية : “هو ده أسلوب الصلاة أفزعك علشان تصلي”. مما أثار موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها آنذاك.

“ودي انتفها”

ووقتها أيضا علقت أحلام كاتبة عبر حسابها بتطبيق X: “امسكوني ودي انتفها، حسبي الله عليك”. وبعدها؛ كتبت أحلام عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: “لو سمحتم الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقى هادية عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقى؟ شرقي ولا غربي؟ شر البلية ما يضحك، حسبي الله وكفى”.

شيرين رضا ترد على أحلام مجددا

وظهرت شيرين رضا مؤخرا مع المذيعة بسمة وهبي في برنامجها “العرافة” برمضان، وأشارت المذيعة إلى لوحة الكونترول لتذكرها بتغريدة “أحلام” هذه”ودي انتفها”.

فردت شيرين بأن أحلام فاضية-متفرغة- وليس لديها ما تعمله ولم تعرف مالقصة، متسائلة عن كلمة انتفها وإن كانت أحلام تعمل كوافيرة”، وهو ما أعاد القصة للواجهة مجددا وسط مشادات إعلامية بين الطرفين.


واستدركت شيرين رضا مهاجمة أحلام:”هي تعرفني منين علشان تنتفني والا ما تنتفنيش.”

وخاطبت الممثلة المثيرة للجدل الفنانة الإماراتية: “إنتي مالك خليكي بحالك”.

وتوجهت لها بالسؤال :” انتي إيه بتدافعي عن مين انتي بتعرفي المؤذن”.

وزعمت ابنة العائلة الفنية إنها لم تقل شيئاً عن الآذان بل تكلمت عن مؤذن بذاته وصوته.

واستشهدت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هو من يؤذن بل وضع بل جاء ببلال الحبشي “أحلى صوت في الدنيا- حسب تعبيرها-

أحلام ترد

مما دفع الفنانة الإماراتية أحلام للرد عليها من جديد بأنها متفرغة لها.

وأضافت في تغريدة على حسابها عبر “إكس“-تويتر سابقاً- أنها لن تسمح لأشكالها –تقصد شيرين رضا- أن تصف صوت المؤذن والآذان بالجعير.

وأضافت أحلام:” الساكت عن الحق شيطان أخرس ممن يصفقون لها من شياطين الإنس وتم تصفيدهم في رمضان –حسب قولها .

وبرنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الافطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

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