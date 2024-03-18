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نائب أردني يثير موجة ضحك تحت قبة البرلمان بسبب “مباركة بعيد الأضحى” (فيديو)

بقلم
النائب الأردني رائد سميرات يثير موجة ضحك تحت قبة البرلمان بسبب "مباركة بعيد الأضحى"

وطن – أثار النائب الأردني رائد سميرات موجة من الضحك تحت قبة البرلمان، خلال الجلسة التشريعية للمجلس، الاثنين بسبب مباركته بعيد الأضحى ودخوله بحوار طريف مع زملائه ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وبتهنئة زملائه بما أسماه “حلول عيد الأضحى المبارك” بدأ السميرات مداخلته في التعليق على القانون المعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024،

وعند محاولة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي تعديل حديث السميرات، أقدم الاخير على تهنئة الزملاء بعيد الفطر ثم دخل بحوار طريف وقال: “يا سيدي عيد رمضان مبارك”.

تفاعل الرواد

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فيديو سميرات ومنهم نايف الذي قال: “تعرفوا اني ايقنت انها احداث مفتعله ما يحدث في مجلس النواب وركزوا بكل جلسه نفس الاشخاص نفس حركات الاستغباء نفس حركات الشعبويات كلهم شطرنج”.

وكتب أبو عمر دباس: “هذا النوع من النواب المختار بالفرازة لتمثل هذا الشعب وكثير عليه” وعلقت عروبة يحيى الخوالده: “سعادتك احنا ب ٧ رمضان وعنا بالاردن في فطر قبل الاضحى بعرفش عنكم بجوردن كيف “.

أما سامي المعايطة كتب: “راح ينزل للإنتخابات وينجح بالرغم من كل شطحاته من اول يوم اله بالمجلس”.

ورائد السميرات اسمه الكامل رائد الطعيمة موسى السميرات وهو محامي من مواليد 1966 وهو عضو لجنة الأخوة البرلمانبة الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي وجمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أمريكا الشمالية.

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النائب الأردني رائد سميرات يثير موجة ضحك تحت قبة البرلمان بسبب "مباركة بعيد الأضحى"

نائب أردني يثير موجة ضحك تحت قبة البرلمان بسبب “مباركة بعيد الأضحى” (فيديو)

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