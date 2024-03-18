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أحمد رفعت يتحسن.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه مغشياً عليه داخل الملعب (فيديو)

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أحمد رفعت

وطن- كشف الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وسقوطه مغشياً عليه خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري الممتاز منتصف الأسبوع الماضي.

وقال محمد الشاذلي الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مقابلة صحيفة مع قناة “ أون تايم سبورت” الرياضية المصرية،  ” الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت في تحسن، وهناك تكليف من الوزارة بمتابعة الحالة بشكل يومي، ويشرف على الحالة فريق طبي على أعلى مستوى.. كما وتجاوزنا المرحلة الحرجة والخطيرة”.

الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وتابع الشاذلي، ” حدثت بعض الآثار الجانبية الطبية بسبب الأزمة القلبية التي أدت إلى توقف عضلة القلب، وتم الآن معالجة بعض الأمور مثل غسيل الكلى، وهناك تحسن في حالة أحمد رفعت، وبدأ يشعر بالإدراك والشعور بالحواس بشكل كبير عن البداية، وكذلك الوعي الكامل”.

وواصل، ” اللاعب أحمد رفعت يتحسن بشكل أسرع خلال الأيام القادمة، في ضوء الأجهزة المتخصصة التي يتم العمل بها، ربما ببطء الشيء. لكننا مطمئنون بأن الحالة ستكون بشكل أفضل”.

اللاعب أحمد رفعت
المصري أحمد رفعت
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تقرير مفصل عن حالة أحمد رفعت

واستكمل، ” الوزير أشرف صبحي طلب من اللجنة العليا بالوزارة تقرير يومي عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وحتى اليوم لا يوجد إجابة قاطعة عن سبب ما حدث”.

كما وختم، ” خلال التقرير الطبي سيتم عرض الحالة من بداية الأزمة وكيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ وما الذي قام به أحمد رفعت قبل المباراة، وهل كان يجب أن يتم الكشف عليه طبياً أم لا؟ سيكون التقرير شامل ووافي لكل الجوانب”.

اللاعب أحمد رفعت
أحمد رفعت لاعب فيوتشر

يذكر بأن النجم المصري أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، الاثنين، خلال المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لينقل على إثرها على المشفى.

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