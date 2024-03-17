صديق ترامب يعتنق الإسلام في رمضان.. من هو ليل جون مغني الراب الشهير؟ (فيديو)

وطن – أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير “ليل جون” إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة 15 مارس.

وهي ثاني حالة اعتناق للإسلام بين المشاهير بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان بعد الكاتب والناشط “شون كينغ“.

وأظهر مقطع فيديو متداول “ليل جون” داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي، كاليفورنيا، وهو ينطق بصيغة الشهادة لدخول الإسلام: “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.”

مغني راب أمريكي شهير يعلن إسلامه في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين المشاهير بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان#الجزيرة_مباشر | #ليل_جون pic.twitter.com/GEIksWz7Hf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2024

ثم ردد مغني الراب الأمريكي الشهير الشهادة باللغة الإنكليزية بمساعدة الشيخ الذي كان يشرف على اعتناقه الإسلام.

ليل جون أدى صلاة الجمعة

وعبّر جون؛ الذي يعد أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ عن شكره لمتابعيه، وعن سعادته بدخوله في الإسلام، وأداء صلاة الجمعة.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع”إكس“-تويتر سابقاً -:” الحمد لله ..أشكركم جزيلاً إخوتي وأخواتي على تدفق الحب والإيجابية”.

CHECK OUT “LIL JON WANTS TO DO WHAT!??” MONDAY 10pm HGTV AND STREAMING ON MAX 🙏🏽 pic.twitter.com/rRjHNk35jw — LILJON (@LilJon) February 16, 2024

من هو مغني الراب ليل جون؟

وولد مغني الراب ليل عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا واسمه الحقيقي “جوناثان إتش سميث”، وعرف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب “الراب” في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21.

واكتسب ليل جون شعبية من خلال عدد من الأغاني مثل “Get Low” و”Turn Down for What”.

بوب كالتشر

ويعد أبرز الشخصيات في الموسيقى والثقافة الشعبية ” بوب كالتشر” على حد سواء حيث قدم عروضه أمام مئات الآلاف من المعجبين.

كمنتج، أنتج ليل جون العديد من الأغاني المنفردة ضمن قائمة Billboard Hot 100 بما في ذلك أغنية “Yeah!” الذي فاز بجائزة ليل جون جائزة جرامي لأفضل أداء راب/سونغ كجزء من ترشيحاته الخمسة لجائزة الغرامي عام 2015.

ومؤخرا، أطلق ليل جون، الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، ألبومه التأملي، ولاقى اهتماما كبيراً.