صديق ترامب يعتنق الإسلام في رمضان.. من هو ليل جون مغني الراب الشهير؟ (فيديو)

وطن – أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير “ليل جون” إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة 15 مارس.

وهي ثاني حالة اعتناق للإسلام بين المشاهير بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان بعد الكاتب والناشط “شون كينغ“.

وأظهر مقطع فيديو متداول “ليل جون” داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي، كاليفورنيا، وهو ينطق بصيغة الشهادة لدخول الإسلام: “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.”

ثم ردد مغني الراب الأمريكي الشهير الشهادة باللغة الإنكليزية بمساعدة الشيخ الذي كان يشرف على اعتناقه الإسلام.

وعبّر جون؛ الذي يعد أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ عن شكره لمتابعيه، وعن سعادته بدخوله في الإسلام، وأداء صلاة الجمعة.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع”إكس“-تويتر سابقاً -:” الحمد لله ..أشكركم جزيلاً إخوتي وأخواتي على تدفق الحب والإيجابية”.

CHECK OUT “LIL JON WANTS TO DO WHAT!??” MONDAY 10pm HGTV AND STREAMING ON MAX 🙏🏽 pic.twitter.com/rRjHNk35jw

— LILJON (@LilJon) February 16, 2024