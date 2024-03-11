بأول أيام رمضان.. مؤثر أمريكي وزوجته يعتنقان الإسلام والسبب غزة (فيديو)

وطن – ألهم قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على أهله الناشط والمؤلف الأمريكي “شون كينغ” وزوجته اعتناق الإسلام في أول يوم من رمضان.

ويعد “كينغ” كاتباً وناشطاً أمريكياً ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتدى الرجل البالغ من العمر 44 عاما كوفية فلسطينية وهو يخاطب الجمهور، وعزا قراره باعتناق الإسلام في اليوم الأول من شهر رمضان إلى “الأشهر الستة الماضية من المعاناة والألم والصدمة التي شهدناها في غزة”.

دعم فلسطين

وقال موقع “trtworld” التركي إن كينغ كان صريحاً بشأن دعمه لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة المحاصرة، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 31,112 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 72,760 حتى الآن.

أديا الشهادة

وأدى كينغ وزوجته، اليوم الاثنين، شهادة الإسلام كما بدا في مقطع فيديو تم تداوله. وتمت الشهادة واعتناق الإسلام بتوجيه من صديق كينغ لأكثر من 10 سنوات – العالم الإسلامي الأمريكي عمر سليمان.

وارتدى الرجل البالغ من العمر 44 عاما الكوفية الفلسطينية عندما ألقى كلمة أمام الجمهور، وأرجع قراره مع زوجته إلى “الأشهر الستة الماضية من المعاناة والألم والصدمة التي شهداها في غزة”.

وقال كينغ في مقطع فيديو له: “عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس حيث نطقنا سويا الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يوما جميلا وقويا وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبدا”.

وأضاف: “سأصلّي من أجلكم، وأطلب منك الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم”، في إشارة لبدء صيام اليوم الأول من رمضان.

وقال :”لقد تأثرت كثيراً برؤية الناس الآن في أخطر مكان على هذا الكوكب وما زالوا قادرين على النظر إلى الأنقاض وبقايا أسرهم، وما زالوا يرون المعنى والهدف في الحياة”.

غزة فتحت قلوب الملايين حول العالم للإسلام

وقال كينغ: “إن إيمانهم وإخلاصهم للإسلام لم يفتحا قلبي فحسب، بل فتحا قلوب الملايين من الناس حول العالم”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشر كينغ بانتظام منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على الدمار في غزة وتدعو إلى وضع حد للهجمات الإسرائيلية.

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ورداً على دعمه لفلسطين عبر الإنترنت، قال كينغ إن إنستغرام حظر حسابه الذي يضم أكثر من ستة ملايين متابع في ديسمبر/كانون الأول.

ويقيم كينغ وزوجته حاليا في نيويورك مع أطفالهما الخمسة، اثنان منهم بالتبني.