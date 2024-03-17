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خطوبة ناصيف زيتون ودانييلا رحمة .. هل تمّت فعلاً؟!

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خطوبة ناصيف زيتون و دانييلا رحمة

وطن – عادت من جديد شائعات خطوبة الفنان السوري ناصيف زيتون الحاصل على لقب نجم “ستار أكاديمي 7″، والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الحائزة على لقب ملكة جمال لبنان للمغتربين.

ورغم أنها ليست المرّة الأولى التي تنتشر فيها أنباء خطوبة ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، إلا أنّ الثنائي فيما يبدو يتجاهلان حتّى الآن الردّ بالنفي أو التأكيد على تلك المعلومات المتداولة .

 

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وكان الفنان السوري ناصيف زيتون، احيا حفل رأس السنة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبل العام الجديد مع جمهوره ومحبيه ضمن أجواء مميزة، وكان لافتا حضور الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في الحفل.

وتعقيباً على ذلك، صرّحت دانييلا رحمة أنها كانت تحتفل بليلة رأس السنة، وكان الجميع يستمتع بالأغاني ويرقص بفرح وحماس وبينهم الفنان ناصيف زيتون.

وسخرت دانييلا من أنباء خطوبة ناصيف زيتون لها.

وأكدت الممثلة اللبنانية أنه لا يوجد جديد في السهرات الفنية والاحتفالات، وأنها تحب موسيقى ناصيف زيتون كفنان، ولكن ذلك لا يعني وجود علاقة عاطفية بينهما.كما قالت

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