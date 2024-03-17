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انزلقت قدماه.. لحظة سقوط عمرو الليثي من فوق عمارة فجأة أثناء التصوير

بقلم
انزلقت قدماه.. لحظة سقوط عمرو الليثي من فوق عمارة فجأة أثناء التصوير

وطن – وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الإعلامي المصري البارز عمرو الليثي، من فوق سطح عمارة تحت الإنشاء أثناء إجرائه لقاء مصور مع عدد من المهندسين والعاملين بهذا المشروع.

وكان عمرو الليثي يصور حلقة جديدة من برنامجه الرمضاني “واحد من الناس”، عندما سقط من الدور الثالث وتم إنقاذه بأعجوبة من قبل المهندسين والعمال الموجودين بالموقع.

سقوط عمرو الليثي من الدور الثالث

وظهر الليثي وهو يسأل المهندسين عن اسمهم ومكان سكنهم، وهو يتنقل بينهم على سطح المبنى. وبينما هو يسير لم ينتبه أين وضع قدمه ليسقط في فراغ بالخرسانة.

وفجأة تدلى عمرو الليثي من السقف وأمسك بأطرافه وبدأ يصرح طالبا النجدة: “الحقوني”.

فهرع إليه المهندسون والعمال وأدركوه قبل السقوط، وتمكنوا من رفعه وقد ظهر عليه الهلع ولم يستطع الكلام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تم نقل عمرو الليثي لأحد المستشفيات حتى تم الاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية له، وخرج سليما معافا ولم تظهر عليه أي إصابات.

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ومن جانبها وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للإعلامي عمرو الليثي، على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه، لتكملة تصوير برنامجه “واحد من الناس”، الذي يعرض في رمضان على قناة “الحياة” رغم إصابته.

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