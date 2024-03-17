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أحمد دومة يثير الجدل بملابس تحمل شعار كتائب القسام وسط القاهرة (شاهد)

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أحمد دومة يثير الجدل بملابس تحمل شعار كتائب القسام وسط القاهرة

وطن – أثار الناشط السياسي المعروف أحمد دومة الضجة بظهوره وسط القاهرة بأزياء تحمل شعار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ما دفع الرواد لتحذيره من الاعتقال مرة أخرى على يد سلطات عبدالفتاح السيسي

وأظهرت إحدى الصور التي شاركها الناشط على حسابه في منصة إكس ملابس طبع عليها شعار القسام والآية الكريمة: “فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

تحذير أحمد دومة من الاعتقال مجدداً

وحذر البعض دومة من الاعتقال أو الدخول بمشاكل مع سلطات نظام السيسي التي كانت قد أفرجت عنه قبل مدة ليس طويلة.

وأوضح دومة أن هذا الزي عاد به من غزة منذ عام 2007 ليزعج ذباب السيسي الإلكتروني الذي اتهمه بالخيانة فيما أكد مصريون أن الناشط السياسي عما في قلوب ملايين المصريين.

وكتب أبو يوسف معلقاً على دومة: “نفسي في تي شيرت زي ده ونفسي اكثر في رباط الرأس لو موجود .. ربنا يحفظك يارب ويحميك من صهاينة مصر”.

وعلق أبو عمدة: “بإذن الله يجي يوم و يستقبلهم الاحرار فالتحرير .. هانت” فيما ذكر مغردون آخرون أن ملابس القسام تشرف كل مواطن مصري عدا عن “أولئك الموالين للانقلاب العسكري وعبيد السلطة”.

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أحمد دومة في سجون الانقلاب

وفي أغسطس 2023 أفرج رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي عن دومة بموجب قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم نهائيًا.

ووفقا للصور التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، ظهر أحمد دومة “على الأسفلت” عقب الإفراج عنه رفقة عدد من الشخصيات الفنية والسياسية المعروفة.

وظهر بجانب أحمد دومة، السياسي المصري البارز حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وعدد من أفراد أسرة دومة.

وكان لافتا التغير الكبير الذي ظهر على ملامح أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها في معتقلات النظام المصري أنهكته بشكل كبير على ما يبدو.

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أحمد دومة يثير الجدل بملابس تحمل شعار كتائب القسام وسط القاهرة

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