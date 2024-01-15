هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة تزعمها أحمد دومة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين

وطن – ظهر الناشط المصري المعروف أحمد دومة مع مجموعة من النشطاء والمتظاهرين أمام نقابة الصحفيين المصرية، الاثنين، وهم ينددون بإغلاق معبر رفح من قبل مصر ورفعوا شعارات تضامنية مع غزة.

وأظهر الفيديو العشرات من الشباب والنساء يقودهم دومة ـ المفرج عنه من معتقلات السيسي حديثا بع سنوات طويلة بالحبس ـ ويهتفون جميعاً: “يا للعار يا للعار مصر مشاركة بالحصار.. معبر بينا وبين أهلينا والصهيوني متحكم فينا”.

وأضاف المتظاهرون بشعار جريء وقوي: “طول ما الدم العربي رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس”.

هتافات المتظاهرين في نقابة الصحفيين المصريين تطالب بإسقاط #السيسي بهتاف مبطن#غزه_مقبرة_الغزاة #مصر pic.twitter.com/x2d9rjg8O2 — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 15, 2024

هتافات منددة بحصار غزة أمام نقابة الصحفيين المصرية

وأشاد المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بخطوة جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ورددوا: “عملوها أحفاد منديلا.. واحنا بخطوة عار ومذلة”.

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وفي نهاية الفيديو دعا المتظاهرون أمام النقابة إلى فتح معبر رفح لإغاثة أبناء غزة، بعد انتشار العديد من التقارير التي تؤكد ابتزاز مسؤولين مصريين للمرضى وأهاليهم وتلقيهم رشاوى ضخمة مقابل إدخالهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين بعنوان “100 يوم من الإبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب” pic.twitter.com/QV4l3vezZx — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) January 15, 2024



واللافت أن وسائل الإعلام المصرية المقربة من السيسي “لم تتناول تلك الوقفة بسبب الهتاف عن الدعوة لإسقاط أي رئيس (طول ما الدم العربي رخيص) والهتافات الجريئة غير المسبوقة”.



وشارك فى الوقفة كل من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتسببت هذه التظاهرة بردود فعل متباينة بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل، نظرا لأن معظم المتظاهرين كانوا في الأساس من مؤيدي السيسي وداعمي انقلابه في البداية ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

“بيحاصروكِ يا #فلسطين“.. هتافات لمحتجين متضامنين مع #غزة أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة pic.twitter.com/Q9LKxTDFVB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2024



وكتب المغرد أبو الحجاج تعليقاً على الفيديو: “شلة الشيوعيين الخمورجية الأمنجية الذين كانوا يضعون البرسيم أمام منزل الشهيد مرسي رحمه الله ويا مرات مرسي بتطبخي إيه كيلو الرز ثلاثة جنيه”.

لكن الأكاديمي علي أبو رزق رد بقوله: “أحسن من الآلاف من أصحاب اللحى الطويلة من المداخلة الذين لا يصمتون عن قتلنا فقط بل يبررون للحاكم إغلاقه للمعبر لضرورات أمنية وقومية حسب ما يدعون ويروجون”.

أول ظهور احتجاجي لأحمد دومة بعد العفو

ويعد هذا أول ظهور احتجاجي يمارسه الناشط المصري أحمد دومة بعد العفو الذي صدر عنه في 19 آب/أغسطس 2023.

وفي ذلك الوقت أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفواً عن الناشط السجين أحمد دومة ليتم إطلاق سراحه بعد حكم تلقاه بالسجن 15 عاماً عام 2019.

وحكم على دومة بالسجن لإدانته من قبل محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء التي تعود للعام 2011 إثر احتجاجات شابها أعمال تخريب وفق ما نقلته الأناضول.