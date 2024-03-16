هل تشعر بالعطش الدائم؟ احذر من 5 مشاكل صحية خطيرة ترتبط بذلك

وطن – قد يكون الشعور بالعطش مفرطًا أو غير طبيعي في بعض الحالات وهو ما قد يرجع للأمراض والحالات الطبية المختلفة رغم كونه عموماً رد فعل طبيعي لجسم الإنسان للحاجة إلى السوائل فما هي أبرز الأمراض التي تسبب الشعور بالعطش؟

ويوصي خبراء التغذية والأطباء بالإكثار من شرب الماء يوميا من أجل الصحة الجيدة. والقاعدة العامة هي شرب 30 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وكما هو معروف متوسط حاجة الجسم من الماء في اليوم هو حوالي 2 لتر وإذا تجاوز تناول الماء هذا المعدل ويشعر الشخص بالعطش دائما فقد يشير هذا إلى أمراض ليست بالحسبان.

وفي هذه الحالة قد تشير حالة العطش إلى مشكلات خطيرة في الجسم وفي هذا المقال إليك 5 أمراض تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى السوائل في الجسم.

5 أمراض تؤدي للعطش

ووفق ما ذكرته الطبيبة يلينا غوبكينا أخصائية الغدد الصماء لا يوجد قيود في هذه المسألة، ولكن هناك أشخاص يشكون دائما من العطش على الرغم من أنهم يكثرون من شرب الماء.

ومن الأمراض المرتبطة بالعطش حسب ما رصدته وطن عن موقع nhsinform:

داء السكري حيث يحاول الجسم عند ارتفاع مستوى السكر في الدم التخلص من الغلوكوز الزائد عن طريق الكلى، ما يسبب كثرة التبول، ونتيجة لذلك، العطش.

زيادة وظيفة الغدة الدرقية (التسمم الدرقي)

أمراض الكلى، التهاب المثانة وغيرها من أمراض المسالك البولية

ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، يسبب الشعور بالعطش وأعراض لأخرى مثل التعب الغثيان.

جفاف الجسم، يمكن أن يكون سبب انخفاض مستوى السوائل في الجسم ممارسة نشاط بدني مكثف، الطقس الحار، أو قلة شرب الماء.

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أعراض أمراض العطش

وتوصي الطبيبة بضرورة استشارة الطبيب في حالة الشعور الدائم بالعطش دون سبب واضح.

ومن أبرز الأعراض الناجمة عن أمراض العطش:

تغير في النظام الغذائي

تكرر التبول والتعب

فقدان الوزن غير المبرر

حكة جلدية

كل ذلك يجب مراجعة الطبيب بشأنه وعدم التهاون في قضية العطش واعتبارها أمراً عادياً وفق ما ذكرته مصادر صحية.