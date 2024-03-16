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مصر.. اعتقال أصحاب مظاهرة “جوعتنا يا سيسي” في الإسكندرية ومصيرهم مجهول

بقلم
مصر.. اعتقال أصحاب مظاهرة "جوعتنا يا سيسي" في الإسكندرية ومصيرهم مجهول

وطن – أفادت جهات حقوقية مصرية، السبت، باعتقال عدد من المواطنين المصريين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ممن شاركوا في تظاهرة احتجاجية نادرة خرجت أمس، الجمعة، تندد بسياسات نظام السيسي وتدميره لاقتصاد الدولة وتطالبه بالرحيل العاجل.

وأمس الجمعة، شهدت المنطقة المذكورة في محافظة الإسكندرية تجمع عدد من المواطنين فاض بهم الكيل وباتوا غير مبالين بالعواقب الأمنية، وهم يرفعون لافتات تطالب عبد الفتاح السيسي بالرحيل وتهتف ضد نظامه.

اعتقال مصريين شاركوا في احتجاج نادر ضد السيسي بالإسكندرية

واليوم كشف “مكتب الإسكندرية للحماية القانونية” عبر حساباته بمواقع التواصل، أن عناصر أمن الدولة قبضت على مجموعة من المواطنين بمنطقة الدخيلة على خلفية تظاهرهم أمس تنديدا بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.

ولفت بيان المكتب الذي نقلته منصة (رصد) المصرية، إلى أن المواطنين الذين تم القبض عليهم، احتجزهم أمن الدولة في مكان مجهول ولا يعرف عنهم شيء حتى الآن.

“جوعتنا يا سيسي”

وأمس الجمعة، أظهرت لقطات مصورة عشرات المصريين في تظاهرة نادرة بالإسكندرية ضد النظام المصري وقد رفعوا لافتة كبيرة بتاريخ 15 مارس 2024، حملت شعار “جوعتنا يا سيسي” لتدور تساؤلات عن إمكانية بدء ثورة جياع كبيرة في مصر.

التظاهرة الغاضبة خرجت في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، ونددت بنظام عبد الفتاح السيسي واتهمته بتجويع المصريين، وبحسب ناشطين فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت بخط اليد وأكبرها لافتة جاء فيها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.

ويتصدر مواقع التواصل في مصر منذ الأمس وحتى الآن وسم حمل ذات الشعار الذي ظهر على اللافتة بالتظاهرة الاحتجاجية ضد النظام وهو “جوعتنا يا سيسي”.

لتتصدر هذه التظاهرة النادرة والمفاجئة التريند وباتت حديث المصريين، الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وأكدوا أنها تمثلهم داعين لرحيل السيسي ونظامه.

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