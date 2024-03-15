“جوعتنا يا سيسي”.. هل بدأت ثورة الجياع في مصر بعد “تظاهرة الجمعة” المفاجئة بالإسكندرية؟ (فيديو)

وطن – أظهرت لقطات مصورة لاقت تفاعلا كبيرا عبر منصة “إكس”، عشرات المصريين في تظاهرة نادرة بالإسكندرية ضد النظام المصري وقد رفعوا لافتة كبيرة بتاريخ 15 مارس 2024، حملت شعار “جوعتنا يا سيسي” لتدور تساؤلات عن إمكانية بدء ثورة جياع كبيرة في مصر.

وخرجت التظاهرة الغاضبة في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، ونددت بنظام عبد الفتاح السيسي واتهمته بتجويع المصريين، وبحسب ناشطين فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة.

“جوعتنا يا سيسي”

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت بخط اليد وأكبرها لافتة جاء فيها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.

"جوعتنا يا سيسي"..

مواطنون يتظاهرون ضد السيسي بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية pic.twitter.com/cuB96o2QMl — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 15, 2024

وتصدر مواقع التواصل في مصر وسم حمل ذات الشعار الذي ظهر على اللافتة بالتظاهرة الاحتجاجية ضد النظام وهو “جوعتنا يا سيسي”.

لتتصدر هذه التظاهرة النادرة والمفاجئة التريند وباتت حديث المصريين، الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وأكدوا أنها تمثلهم داعين لرحيل السيسي ونظامه.

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حراك نادر يتحدى السيسي

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله.”

فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة”.

حد خد باله حرص المتظاهرين كتابه التاريخ؟

ده علشان اللجان اللي هتطلع تقول ان دي مظاهره قديمة. البدايه كانت النهارده من بلدي اللي وحشتني.#اسكندرية بلد الجدعان. 💪#جوعتنا_ياسيسي #جوعتنا_يا_سيسي #نقدر 💪 pic.twitter.com/6Rvo0bPVZI — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) March 15, 2024

والتظاهرة النادرة التي خرجت بشكل عفوي ضد سياسات السيسي من التحركات النادرة في مصر.

وقد خرجت رغم القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات أي حراك سلمي.

معتقلات السيسي تعج بمعارضيه

ويقبع في سجون عبدالفتاح السيسي أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يعانون من سوء المعاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

جوعتنا يا سيسي قبل الفطار اهل الدخيلة في اسكندرية الناس اتجمعت ورافعة شعارات جوعتنا يا سيسي مش عارفين نفطر .. pic.twitter.com/OXyzYxqw2A — Eمan ميما (@EmY_TR_Rahman20) March 15, 2024

كما تؤكد المنظمات الحقوقية معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.

وتفاعل المصريون بتفاؤل مع التظاهرة، واعتبرها البعض بداية لتظاهرات أخرى وحراك ثوري جديد.

وما زاد من ذلك الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعانون منها بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار وارتفاع كبير للأسعار.

مظاهرة اليوم في #الدخيلة غرب الإسكندرية ضد #السيسي_الصهيوني. مصر خربت على الاخر خلاص والناس جابت آخرها والمصريين جاعوا وده ولا بيحس ولا بيفهم. #يسقط_حكم_العسكر#غزة_العزة pic.twitter.com/2s19m1sbjc — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) March 15, 2024

السيسي يوجه مصر نحو الهاوية

ووصلت أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل.

جوعتنا يا سيسي شعار مظاهرات اليوم في اسكندرية وفي #رمضان بصوت عمرو مصطفى

مفيهاش شعارات الحرية والكرامة الانسانية بتوع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١

اهم يافطه ارحل يا عواد

عواد باع ارضنا مش ارضه pic.twitter.com/1cqLJS2yov — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 15, 2024

فيما فقدت سلع أساسية مثل السكر، وخلال الفترة الماضية عبر كثير من المصريين عن غضبهم جراء الوضع المعيشي.

وتشهد مصر في حكم السيسي تصاعد الأزمة الاقتصادية بمصر ، والارتفاع الهستيري في الأسعار ، والمخطط التدميري الذي ينفذه السيسي ونظامه لإفساد مصر وتبديد ثرواتها.

وكان الكثير من المراقبين قد توقعوا أن تشهد مصر قريبا “ثورة جياع” وانفجار شعبي غير مسبوق، بعدما أصبحت معظم الأسر المصرية عاجزة حتى عن توفير الضروريات الحياتية اليومية.