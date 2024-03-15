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“جوعتنا يا سيسي”.. هل بدأت ثورة الجياع في مصر بعد “تظاهرة الجمعة” المفاجئة بالإسكندرية؟ (فيديو)

بقلم
"جوعتنا يا سيسي".. هل بدأت ثورة الجياع في مصر بعد "تظاهرة الجمعة" المفاجئة بالإسكندرية؟

وطن – أظهرت لقطات مصورة لاقت تفاعلا كبيرا عبر منصة “إكس”، عشرات المصريين في تظاهرة نادرة بالإسكندرية ضد النظام المصري وقد رفعوا لافتة كبيرة بتاريخ 15 مارس 2024، حملت شعار “جوعتنا يا سيسي” لتدور تساؤلات عن إمكانية بدء ثورة جياع كبيرة في مصر.

وخرجت التظاهرة الغاضبة في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، ونددت بنظام عبد الفتاح السيسي واتهمته بتجويع المصريين، وبحسب ناشطين فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة.

“جوعتنا يا سيسي”

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت بخط اليد وأكبرها لافتة جاء فيها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.

وتصدر مواقع التواصل في مصر وسم حمل ذات الشعار الذي ظهر على اللافتة بالتظاهرة الاحتجاجية ضد النظام وهو “جوعتنا يا سيسي”.

لتتصدر هذه التظاهرة النادرة والمفاجئة التريند وباتت حديث المصريين، الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وأكدوا أنها تمثلهم داعين لرحيل السيسي ونظامه.

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حراك نادر يتحدى السيسي

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله.”

فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة”.

والتظاهرة النادرة التي خرجت بشكل عفوي ضد سياسات السيسي من التحركات النادرة في مصر.

وقد خرجت رغم القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات أي حراك سلمي.

معتقلات السيسي تعج بمعارضيه

ويقبع في سجون عبدالفتاح السيسي أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يعانون من سوء المعاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.

وتفاعل المصريون بتفاؤل مع التظاهرة، واعتبرها البعض بداية لتظاهرات أخرى وحراك ثوري جديد.

وما زاد من ذلك الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعانون منها بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار وارتفاع كبير للأسعار.

السيسي يوجه مصر نحو الهاوية

ووصلت أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل.

فيما فقدت سلع أساسية مثل السكر، وخلال الفترة الماضية عبر كثير من المصريين عن غضبهم جراء الوضع المعيشي.

وتشهد مصر في حكم السيسي تصاعد الأزمة الاقتصادية بمصر ، والارتفاع الهستيري في الأسعار ، والمخطط التدميري الذي ينفذه السيسي ونظامه لإفساد مصر وتبديد ثرواتها.

وكان الكثير من المراقبين قد توقعوا أن تشهد مصر قريبا “ثورة جياع” وانفجار شعبي غير مسبوق، بعدما أصبحت معظم الأسر المصرية عاجزة حتى عن توفير الضروريات الحياتية اليومية.

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