طعن بشرفها.. من هي منى سامي التي استنفرت الفيفا ضد مدرب العراق عماد محمد؟ (شاهد)

وطن – تسبب إهانات لفظية وجهها مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، للإعلامية العراقية منى سامي في إيقافه عن التدريب، اليوم السبت، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت الإعلامية العراقية منى سامي وهي مقدمة برامج في “قناة الرابعة”، كتبت تغريدة عبر صفحتها على تويتر في 26 مايو 2026، قالت فيها مخاطبة المدرب محمد “الو عماد.. عوف الطوبة وأركض ورة هدف سامي”.

#الو_عماد عوف الطوبة واركض ورة هدف سامي.. — منى سامي – Muna Sami (@MunaSami10) May 25, 2023

وجاء تعليقها سخرية من الخروج المبكر للفريق العراقي من تصفيات كأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين عقب خسارتين ثقيلتين الأولى أمام الأورغواي برباعية نظيفة في مايو الماضي.

أزمة عماد محمد ومنى سامي

ولم يتأخر “عماد محمد” في الرد حيث علق في ستوري على صفحته في انستغرام “عندما لا تمتلك شرف الخصومة فبالتأكيد لا تمتلك شرف المواجهة.. الو شرف”.

وشارك عماد محمد أيضاً منشوراً على حسابه، نصه: “من يحاول تجبير خسارة المنتخب من أجل إسقاطات سياسية وبالمقابل يدعي الوطنية فانصحه بالذهاب وتسجيل الأهداف في شباك منى سامي ومن ثم الاغتسال ومن ثم عمل فحص DNA للتأكد من عراقيته”. مما اعتبر طعناً واضحاً في شرف الإعلامية العراقية.

ولم يكتفِ مدرب منتخب الشباب العراقي بذلك فحسب، بل أنه قام برد ستوري آخر نشره اللاعب محمد عبد الزهرة “أبو حالوب”، حمل طعناً واضحاً بشرف الإعلامية منى سامي.

وجاء في نص الستوري: “بس اريد اسأل سؤال، شيرة لو جوليت يمكن مزيل.. انتي والطوبة شنو روحي نفخي اشيائج احسن والله وعوفي الطوبة”.

ويأتي إيقاف المدرب عماد محمد عن التدريب بعد أيام قليلة من إعلانه قائمةَ المنتخب المشارك في بطولةِ غرب آسيا الخامسة للمنتخباتِ الأولمبية دون 23 عاماً.

ووفق نشطاء فإن تصعيد الموقف وتأجيجه جاء من الداخل ليصل للاتحاد الدولي، والموضوع فيه مساعي من متنفذين.

وبهذا يكون عماد محمد خارج الحسابات التدريبية للمنتخب الشبابي العراقي بعد العقوبة الدولية.

#في اول رده فعل الإعلامية منى سامي عبر صفحتها الشخصية. pic.twitter.com/P2LGURTiCb — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) March 16, 2024

وتساءل النشطاء عن كيفية وصول الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإصدار القرار فوراً، مشيرين إلى وجود جهات متنفذة قد ساعدت في وصول الشكوى وإصدار القرار بحق المدرب العراقي عماد محمد.

بينما أشارت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم أن القرار صدر بحق محمد عماد بعد شكوى من الإعلامية منى سامي، وان حرمان المدرب عماد جاء بداعي اتهامات باطلة.

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الاتحاد العراقي لكرة القدم

وبدوره قدّم الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم استئنافاً لقرار فيفا إيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد، وحرمانه لمدة ستةِ أشهر، معتبراً محمد هو واحدٌ من أبناءِ اللعبة المهمين من الذين مثّلوا المنتخباتَ الوطنيّة لسنواتٍ طويلةٍ.

وقال الاتحاد، في بيان نشر على حسابه في “فيسبوك” إنه “في الوقتِ الذي تلقّى فيه الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قرارَ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد، عن التدريبِ لمدة ستةِ أشهر، نتيجة ما أسماها توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات، في وقتٍ سابقٍ.

وأضاف الاتحادَ أنه سيواصلُ دفاعه عن مدربِ منتخب الشباب الذين تنتظره المشاركةُ في بُطولةِ غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية،لافتاً إلى أنه هو واحدٌ من أبناءِ اللعبة المهمين من الذين مثّلوا المنتخباتَ الوطنيّة لسنواتٍ طويلةٍ، ولن يدخرَ جهوده في الدفاع عنه”.

وتابع البيان: “قدّم الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم استئنافاً لقرار FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب وحرمانه لمدة ستةِ أشهر وفقاً للإجراءاتِ القانونيّة المُتبعة”، مستغرباً من “قضيةِ “تدويل” الموضوع بالشكلِ الذي وصلَ من خلاله الأمرُ إلى الاتحادِ الدوليّ.”

ونتجت عنه تداعياتٌ انتهت بقرارِ حرمان المدرب«عماد محمد، مع التأكيدِ على أن “ما حصلَ كان قبلَ أكثر من عشرة أشهر مضت، وتحديداً في فترةِ كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي”.

وبين الاتحادُ أنه ينتظرُ قرارَ الاستئناف، ويتطلعُ بثقةٍ إلى إلغاءِ قرار الحرمان، وعودة مدربِ منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريبِ، وبهذا يكون عماد محمد خارج الحسابات التدريبية للمنتخب الشبابي العراقي بعد العقوبة الدولية.