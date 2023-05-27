السبت, مايو 27, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا watanserb.com
تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا
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وطن- يخوض منتخب العراق للشباب مباراة قوية وصعبة أمام إنجلترا، السبت، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً، المقامة في الأرجنتين.

وستنطلق صافرة بداية مباراة العراق وإنجلترا المستضافة على ملعب (سيوداد دي لا بلاتا)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة منتخب العراق ضد إنجلترا

وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تدريبات منتخب العراق للشباب
تدريبات منتخب العراق للشباب

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب عماد محمد بتشكيلة أساسية متوقّعة، أمام منافسه إنجلترا، في ختام منافسات دور مجموعات نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً، كما يلي:

حراسة المرمى: حسين حسن.

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دفاع أسود الرادفين: سجاد مهدي، أدم طالب، رومان دولاتشي، كاظم رعد.

منتخب العراق
منتخب العراق

خط الوسط: علي صادق، ألكسندر أوراها، حيدر عبد الكريم.

مركز الهجوم: علي جاسم (أسهر علي)، يوسف الأمين (عباس فاضل)، عبد القادر أيوب.

معلق مباراة منتخب العراق وإنجلترا

وستبثّ وقائع أحداث مباراة العراق وإنجلترا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم للشباب 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

منتخب العراق للشباب
منتخب العراق للشباب

كما ستنقل المباراة على قناة (Bein sport premium HD 2)، بتردد 11623 على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلّق على أحداث المباراة المعلق العماني عامر الخوذيري، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب منتخب العراق في كأس العالم للشباب 2023

ويعتلي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) صدارة ترتيب المجموعة من منافسات كأس العالم للشباب 2023، برصيد 6 نقاط، ويليه الأوروغواي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وأتى منتخب تونس (نسور قرطاج) متساوياً بذات النقاط مع الأوروغواي في ثالث الترتيب، بينما حلّ العراق (أسود الرافدين) في أدنى ترتيب الجدول بدون أي من النقاط.

منتخب إنجلترا للشباب
منتخب إنجلترا للشباب
المصدروطن + منتخب العراق تويتر + منتخب إنجلترا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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