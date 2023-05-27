تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

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وطن- يخوض منتخب العراق للشباب مباراة قوية وصعبة أمام إنجلترا، السبت، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً، المقامة في الأرجنتين.

وستنطلق صافرة بداية مباراة العراق وإنجلترا المستضافة على ملعب (سيوداد دي لا بلاتا)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة منتخب العراق ضد إنجلترا

وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب عماد محمد بتشكيلة أساسية متوقّعة، أمام منافسه إنجلترا، في ختام منافسات دور مجموعات نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً، كما يلي:

حراسة المرمى: حسين حسن.

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دفاع أسود الرادفين: سجاد مهدي، أدم طالب، رومان دولاتشي، كاظم رعد.

خط الوسط: علي صادق، ألكسندر أوراها، حيدر عبد الكريم.

مركز الهجوم: علي جاسم (أسهر علي)، يوسف الأمين (عباس فاضل)، عبد القادر أيوب.

معلق مباراة منتخب العراق وإنجلترا

وستبثّ وقائع أحداث مباراة العراق وإنجلترا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم للشباب 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما ستنقل المباراة على قناة (Bein sport premium HD 2)، بتردد 11623 على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلّق على أحداث المباراة المعلق العماني عامر الخوذيري، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب منتخب العراق في كأس العالم للشباب 2023

ويعتلي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) صدارة ترتيب المجموعة من منافسات كأس العالم للشباب 2023، برصيد 6 نقاط، ويليه الأوروغواي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

منتخب العراق في المركز الاخير في مجموعته بلا نقاط بعد تلقي خسارته الثانية امام تونس بنهاية الجولة الثانية في كأس العالم للشباب pic.twitter.com/GttX6upksn — IQ-PRO – موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) May 25, 2023

وأتى منتخب تونس (نسور قرطاج) متساوياً بذات النقاط مع الأوروغواي في ثالث الترتيب، بينما حلّ العراق (أسود الرافدين) في أدنى ترتيب الجدول بدون أي من النقاط.