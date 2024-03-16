صورة أب وابنه صلّيا خلف الإمام الجزائري وليد مهساس رمضان الماضي تشعل الانترنت

هل تذكرون الإمام الجزائري وليد مهساس، الذي انتشر له العام الماضي مقطع فيديو خلال إمامته المصلين في صلاة التراويح، وقد اعتلت كتفه قطة؟!.

الفيديو الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده ملايين حول العالم، عادَت لقطات مشابهة للظهور مجدداً هذه الأيام، لكنّ الأمرَ لا يتعلّق بالقطة، إنما برجل وابنه كانا من المصلين في الصفّ الأول خلف الإمام الجزائري وليد مهساس.

فتحت عنوان “بعض الأشياء لا تتغير أبداً”، تداول نشطاء مواقع التواصل، لقطة حديثة، لابن وأب يصليان خلف الشيخ الجزائري وليد مهساس في إحدى صلوات رمضان هذا العام 2024.

وقارن النشطاء والمغردون صورة الأب والابن خلال صلة التراويح عام 2023، واليوم، مشيرين إلى أنهما من رواد المسجد، والمحافظين على صلاة الجماعة فيه .