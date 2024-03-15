جورجينا تضع علي البليهي في موقف محرج مع رامز جلال.. إصابة خطيرة وكاد يغرق (فيديو)

وطن – تصدر مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم “علي البليهي” ترند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات جوجل، بعد ظهوره في موقف محرج مع الفنان رامز جلال عبر برنامجه “رامز جاب من الآخر”.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الخامسة من برنامجه الرمضاني «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، لاعبي كرة القدم على البليهي وفراس البريكان.

علي البليهي مع رامز جلال في “رامز جاب من الآخر”

ونشر جلال على صفحته في فيسبوك” عبارات ترحيبية ساخرة بضيفيه كعادته قائلا:” أحسن ثيرد باك والاسترايكر الفتاك علي البليهي وفراس البريكان في رامز جاب من الآخر شوفوا حصل فيهم ايه”.

الدون وجورجينا

وقبل أن تبدأ مغامرة الحلقة المعتادة قال رامز جلال للاعب على البليهي :”ازاي تضرب الدون مخفتش من جورجينا؟.”

ليرد عليه اللاعب علي البليهي كاشفًا سبب شجاره مع كريستيانو رونالدو :”كنت بقوله ميسي أحسن منك عشان كده شدينا مع بعض وحتى ميسي لو شوفته هقوله كريستيانو أحسن منك وأوقع الاتنين في بعض”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 — علي البليهي: لما ألعب ضد كرستيانو رونالدو أقوله ترا ميسي الأفضل ولما ألعب ضد ميسي أقوله رونالدو الأفضل 💀💀💀💀💀💀💀

pic.twitter.com/5TTWK3Vu5y — عمرو (@bt3) March 15, 2024

خناقات الكافيهات

وخلال “مقلب” البركة-أحد مراحل البرنامج-، كاد علي البليهي أن يغرق في المياه، وظهر أنه لا يجيد السباحة بشكل كامل، وبدا متشبثاً بإطار كاوتشوك، فيما يحاول البريكان مد يده لمساعدته.

وبعد نهاية الحلقة خرج البليهي مصابًا في أنفه ورأسه، بعد سقوطه بشكل قوي في بركة المياه، والتي كاد أن يغرق بها.

وبعد عرض الحلقة نشر جلال صورة للبليهي بدا فيها بنطاله ممزقاً وقد وضع لصاقة على أنفه وجبهته، وعلق عليها:”دي آخره خناقات الكافيهات”.

علي الب

ويلعب البليهي في صفوف الهلال منذ موسم 2017، حيث انضم إلى “الزعيم” قادمًا من الفتح. وحصل البليهي على 10 ألقاب مع الهلال حتى الآن.