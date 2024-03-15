الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: “البطن قلابة” (فيديو)

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لـ توأم الفنان عمرو عبد الجليل، الشيخ “أيمن عبد الجليل “ولاقت فيديوهاته رواجًا واسعًا حيث يقدم فيها محتوى ديني.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل عن دهشتهم من شدة الشبه بينهما غير مصدقين أنه ليس الفنان المعروف. لكنه المظهر يختلف قليلًا حيث ظهر بسمت العلماء وأهل الدين، فهو صاحب لحية طويلة.

الشيخ أيمن عبد الجليل يوضح الفرق بين الحمد والشكر… ومتابعوه: مش مقتنعين أنك مش الفنان عمرو pic.twitter.com/XHLH1vOfNK — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 14, 2024

وتسبب هذا الظهور في عقد مقارنات من قبل الكثيرين، بين التوأمين والفرق الشاسع بينهما من حيث اتجاه كل واحد منهما.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”بيقولوا البطن قلابة .. ده حقيقي واللي مش مصدق يشوف التوأم ايمن وعمرو ولاد عم عبد الجليل واحد شيخ وواحد مشخصاتي”.

بيقولوا البطن ” قلابة ” .. ده حقيقي واللي مش مصدق يشوف التوأم ايمن وعمرو ولاد عم عبد الجليل واحد شيخ وواحد مشخصاتي .. دي ارزاق بقى واسرار وعطايا وهبات إلاهية .. ربنا يهدينا ويهدي ابناءنا وبناتنا لما يُرضيه ويُحينا على طاعته ويستعملنا لاعلاء كلمة الاسلام 🤲🤲 #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/8AJ5PmVGz8 — المكســـيكي (@JAN25012011) March 15, 2024

وقال محمد الحربي:”عمرو عبدالجليل ممثل.. أخوه التؤام أيمن عبدالجليل داعية.. سبحان الله”.

ماذا قال الشيخ أيمن عبد الجليل؟

وفي الفيديو ظهر الشيخ أيمن عبد الجليل وهو يتحدث عن الفرق بين الحمد والشكر وهو فرق كبير جداً ـ كما قال ـ “فعبارة الحمد لله تحوي كل الكمالات الثابتة لله عز وجل ، ومع أي صفة من شأنها صفة كمال يجب بالضرورة أن تكون ثابتة لله عز وجل”.

واستشهد بصفة العدل كصفة كمال فلابد أن يكون عادلاً وكذلك الرحمة وغيرها.

عمرو عبدالجليل ممثل

أخوه التؤام أيمن عبدالجليل داعية

سبحان الله pic.twitter.com/iFY6QOkVZ4 — Muhammed ALHARBI (@Cukur830) March 15, 2024

وأضاف:” ليس هذا فقط بل يجب أن يكون لله صفات الكمال مثل الرحمة والحياة ولكن حياة الله عز وجل أزلية أبدية بينما حياتنا محدودة بزمن والإنسان يموت ويعطش ويخاف ويسجن ويضرب ويجوع ويعرى.

وكل هذه الصفات نواقص في حياتنا ولكن الله له الحياة وكمال الحياة وليس فيها أي نقص بأي شكل من الأشكال وهذا معنى كلمة الحمد لله.

يهدي من يشاء ويُضل من يشاء بيده الخير! لك أن تتخيل إن ده التوأم للممثل عمرو عبدالجليل

الشيخ أيمن عبد الجليل يشرح الفرق بين الرب والإله pic.twitter.com/cW9HE5O8NE — عَبد' ٱلرحْمـ'ـن.🔻 (@3abidalrahman09) March 14, 2024

الخير المطلق

وأضاف عبد الجليل أن هذا يعني أن كل الخير من عند الله ولا يأتي شر منه مطلقاً وكل ما يأتينا منه خير علمنا أم لم نعلم. ولفت الشيخ عبد الجليل إلى أن الشكر موضوعه مختلف ومعناه تصريف النعمة في شكر في مرضاة المنعم، فالله أنعم علي بالبصر مثلاً فأصرّف هذه النعمة فيما يرضي الله لا أنظر إلى حرام وأساعد الكفيف، وعندما أستخدم هذه النعمة في رضى الله فأنا أشكر الله عز وجل.

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ويمتلك الشيخ أيمن عبد الجليل تؤام عمرو عبد الجليل حسابًا على موقع تيك توك، باسم abo_sufyan، وبلغ عدد المتابعين له على حسابه حتى الآن حوالي 152 ألف متابع.