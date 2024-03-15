الرئيسية » الهدهد » الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: “البطن قلابة” (فيديو)

الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: “البطن قلابة” (فيديو)

بقلم
الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: "البطن قلابة"

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لـ توأم الفنان عمرو عبد الجليل، الشيخ “أيمن عبد الجليل “ولاقت فيديوهاته رواجًا واسعًا حيث يقدم فيها محتوى ديني.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل عن دهشتهم من شدة الشبه بينهما غير مصدقين أنه ليس الفنان المعروف. لكنه المظهر يختلف قليلًا حيث ظهر بسمت العلماء وأهل الدين، فهو صاحب لحية طويلة.

وتسبب هذا الظهور في عقد مقارنات من قبل الكثيرين، بين التوأمين والفرق الشاسع بينهما من حيث اتجاه كل واحد منهما.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”بيقولوا البطن قلابة .. ده حقيقي واللي مش مصدق يشوف التوأم ايمن وعمرو ولاد عم عبد الجليل واحد شيخ وواحد مشخصاتي”.

وقال محمد الحربي:”عمرو عبدالجليل ممثل.. أخوه التؤام أيمن عبدالجليل داعية.. سبحان الله”.

ماذا قال الشيخ أيمن عبد الجليل؟

وفي الفيديو ظهر الشيخ أيمن عبد الجليل وهو يتحدث عن الفرق بين الحمد والشكر وهو فرق كبير جداً ـ كما قال ـ “فعبارة الحمد لله تحوي كل الكمالات الثابتة لله عز وجل ، ومع أي صفة من شأنها صفة كمال يجب بالضرورة أن تكون ثابتة لله عز وجل”.

واستشهد بصفة العدل كصفة كمال فلابد أن يكون عادلاً وكذلك الرحمة وغيرها.

وأضاف:” ليس هذا فقط بل يجب أن يكون لله صفات الكمال مثل الرحمة والحياة ولكن حياة الله عز وجل أزلية أبدية بينما حياتنا محدودة بزمن والإنسان يموت ويعطش ويخاف ويسجن ويضرب ويجوع ويعرى.

وكل هذه الصفات نواقص في حياتنا ولكن الله له الحياة وكمال الحياة وليس فيها أي نقص بأي شكل من الأشكال وهذا معنى كلمة الحمد لله.

الخير المطلق

وأضاف عبد الجليل أن هذا يعني أن كل الخير من عند الله ولا يأتي شر منه مطلقاً وكل ما يأتينا منه خير علمنا أم لم نعلم. ولفت الشيخ عبد الجليل إلى أن الشكر موضوعه مختلف ومعناه تصريف النعمة في شكر في مرضاة المنعم، فالله أنعم علي بالبصر مثلاً فأصرّف هذه النعمة فيما يرضي الله لا أنظر إلى حرام وأساعد الكفيف، وعندما أستخدم هذه النعمة في رضى الله فأنا أشكر الله عز وجل.

  • اقرأ أيضا:
أدرعي يدخل في مشادة كلامية مع حساب مزيف للممثل المصري عمرو عبدالجليل

ويمتلك الشيخ أيمن عبد الجليل تؤام عمرو عبد الجليل حسابًا على موقع تيك توك، باسم abo_sufyan، وبلغ عدد المتابعين له على حسابه حتى الآن حوالي 152 ألف متابع.

قد يعجبك أيضاً

اعترافات رئيس جهاز الشاباك السابق عامي أيالون تثير الجدل وتفضح إسرائيل ونتنياهو

اعترافات رئيس جهاز الشاباك السابق تثير الجدل وتفضح إسرائيل ونتنياهو (فيديو)

الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: "البطن قلابة"

الشيخ أيمن توأم عمرو عبد الجليل يحدث ضجة.. ونشطاء: “البطن قلابة” (فيديو)

"جوعتنا يا سيسي".. هل بدأت ثورة الجياع في مصر بعد "تظاهرة الجمعة" المفاجئة بالإسكندرية؟

“جوعتنا يا سيسي”.. هل بدأت ثورة الجياع في مصر بعد “تظاهرة الجمعة” المفاجئة بالإسكندرية؟ (فيديو)

"التحرش" يقود بطل "لعبة الحبار" أوه يونغ سو لحكم بالسجن وحضور 40 ساعة من دروس تخص العنف الجنسي

“التحرش” يقود بطل “لعبة الحبار” لحكم بالسجن وحضور 40 ساعة من دروس تخص العنف الجنسي

مشروع نتنياهو لغزة بمشاركة إماراتية سعودية.. "سنغافورة جديدة" وهكذا ستُدار

مشروع نتنياهو لغزة بمشاركة إماراتية سعودية.. “سنغافورة جديدة” وهكذا ستُدار

الظهور الأخير ...مرض محمد بن سلمان بالاضطراب النفسي الحاد

الظهور الأخير كشفه.. ما هو المرض الذي يعاني منه محمد بن سلمان وكيف يحاول إخفاء أعراضه؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior