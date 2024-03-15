“التحرش” يقود بطل “لعبة الحبار” لحكم بالسجن وحضور 40 ساعة من دروس تخص العنف الجنسي

وطن – أدانت محكمة كورية الممثل “أوه يونغ سو” بطل مسلسل Squid Game لعبة الحبار، والحائز على جائزة غولدن غلوب بتهمة التحرش الجنسي.

وتم الحكم عليه بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وحضور 40 ساعة من الدروس التي تخص العنف الجنسي بحسب وسائل إعلام أمريكية، والمفارقة الشديدة أن عمره تجاوز ثلاثة أرباع القرن.

ووفق شبكة “msnbc” أُدين أوه يونغ سو، الذي ذاع صيته عالميًا لدوره في فيلم Squid Game، بارتكاب جريمة هتك العرض بسبب لمس امرأة بشكل غير لائق.

وأدين الممثل البالغ من العمر 79 عاماً، الجمعة، في محكمة محلية في كوريا الجنوبية. وحكم عليه القاضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وأمره بحضور برنامج علاجي لمرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 40 ساعة. بينما قال أوه إنه يعتزم استئناف الحكم.

بلاغ للشرطة

وبحسب المصدر اتهم الممثل الكوري الجنوبي في عام 2022 بمزاعم قيامه باتصال جسدي غير مرغوب فيه مع امرأة، بما في ذلك احتضانها وتقبيلها رغماً عنها، عدة مرات في عام 2017.

وقدمت المرأة، التي تلقت استشارات تتعلق بالعنف الجنسي في العام التالي، بلاغاً للشرطة ضد أوه عام 2021، مع صعود نجمه مع الإصدار الشهير لسلسلة Netflix.

ويمكن أن تؤدي تهمة الاعتداء والتحرش إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في كوريا الجنوبية، أو غرامة تصل إلى 15 مليون وون (8800 جنيه إسترليني).

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وأصبح أوه أول ممثل كوري يفوز بجائزة جولدن جلوب، عن تجسيده لشخصية أوه إيل نام في مسلسل Squid Game. لكن القضية الجنائية أثرت على حياته المهنية.

ونقل المصدر عن صحيفة “نيويورك تايمز” أنه تمت إزالة أوه من مشاريع متعددة ولن يظهر في الموسم الثاني القادم من “Squid Game”.