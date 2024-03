كم تبلغ ثروة دونالد ترامب؟!

وطن – واجهت الحالة المالية للرئيس السابق دونالد ترامب عاصفة مؤخراً، بعد سلسلة من العراقيل القانونية وانخفاض ملحوظ في ثروة الرجل.

فقد أمر حكم قضائي حديث ترامب ومنظمته بدفع غرامات كبيرة تصل إلى 364 مليون دولار كجزء من قضية تحايل مدنية، مما زاد الضغط على ماليته.

على الرغم من وضعه السابق كملياردير، تقدر فوربس الآن صافي ثروة ترامب بـ2.6 مليار دولار، مشيرةً إلى انخفاض كبير من التقييمات السابقة.

تقليدياً، كانت ثروة ترامب مرتكزة في ممتلكاته العقارية الواسعة، التي تشمل عقارات مرموقة في مدينة نيويورك وحول العالم.

ومع ذلك، أدت تداعيات جائحة كوفيد-19 على الطلب على المكاتب إلى تقليل قيمة مباني مكاتبه بمبلغ مذهل يبلغ 170 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت مغامرة ترامب في عالم وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة Truth Social، وهي منصة ذات توجه محافظ، عقبات، مما ساهم في استبعاده من قائمة فوربس 400 الراقية.

ومع ذلك، وسط هذه المصاعب، تظل هناك فرص محتملة للتعافي المالي، خاصة من خلال حصة دونالد ترامب في Truth Social.

بعد الضوء الأخضر الأخير من الجهات التنظيمية للأوراق المالية للاندماج بين مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشريكها المالي، تلوح في الأفق آفاق لعائدات كبيرة، مع تقديرات تشير إلى تقييم يصل إلى 4 مليارات دولار بناءً على أسعار الأسهم السائدة.

مع ذلك، تستمر المشكلات القانونية في إلقاء ظلالها على آفاق ترامب المالية.

تشير المدفوعات الأخيرة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير، إلى الأزمات القانونية المستمرة التي يواجهها.

على الرغم من نفيه الشديد للمسؤولية، يظل فريقه القانوني ثابتًا في مسعاهم للاستئناف، مما يطيل الأزمة القانونية المطولة.

وسط هذا العاصفة من الاضطرابات المالية والقانونية، من الضروري الاعتراف بأن صافي ثروة ترامب يتجاوز التقييمات المالية البحتة.

يساهم تأثيره المستمر وأثره الاجتماعي، خاصةً في عالم السياسة، بشكل كبير في شخصيته العامة.

مع تنقل ترامب خلال هذه التحديات المعقدة، يظل الاهتمام العام واضحًا، في انتظار الفصول المقبلة من أوديسة ترامب المالية والقانونية.

