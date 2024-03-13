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“أزمة حليب” تضرب الجزائر في رمضان.. حقيقة صور “الطوابير” التي أحدثت ضجة

بقلم
"أزمة حليب" تضرب الجزائر في رمضان.. حقيقة صور "الطوابير" التي أحدثت ضجة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور وفيديوهات زعم ناشروها أنها توثق أزمة كبيرة في الحليب مع حلول شهر رمضان المبارك، واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة لأجل الحصول عليه، إلا أن البحث والتدقيق أرشد إلى أن هذه الصور غير صحيحة وهي صور قديمة.

صفحات بمواقع التواصل في الجزائر بثت فيديو لتقرير صحفي عن أزمة حليب بالدولة قالت إنه مصوّر حديثا، وشمل مقطعين من تقريرين إخباريّين، أحدهما لقناة حكومية رسمية والآخر لقناة “النّهار” الجزائريّة.

حقيقة أزمة الحليب في الجزائر
حقيقة أزمة الحليب في الجزائر

حقيقة أزمة الحليب في الجزائر

لكن بالبحث اتضح أن هذا الإدعاء مضلل وأن الجزائر لا تشهد أي أزمات في الحليب بشهر رمضان المبارك.

وعن المشاهد المتداولة أرشدت عمليات البحث إلى أنها مأخوذة من تقارير منشورة قبل سنوات. ويعرض كلا التقريرين معاناة مواطنين جزائريين مع ندرة الحليب.


حيث اتضح أن الفيديو الأول التابع لقناة الدولة منشور منذ العام 2018، أما المقطع الثاني فقد نشرته قناة النهار على موقع يوتيوب قبل سنتين، ما ينفي ما قيل في المنشورات المتداولة.


وسبق أن شهدت الجزائر أزمات حليب مرّات عدّة، لكنها الآن لا تشهد أي أزمة في توافر الحليب.

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