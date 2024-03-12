غموض يحيط بغيابات بنزيما مع الاتحاد!

وطن – يستمر النجم الفرنسي كريم بنزيما في الغياب عن اختيارات تشكيلة فريق الاتحاد السعودي التي يقودها مارسيلو غالاردو، بينما يواصل النادي السعودي الادعاء بأن المهاجم مصاب.

لم يلعب المهاجم الفرنسي كرة القدم كثيرًا في عام 2024.

فقد عانى بنزيما من خلافات مع مدرب الاتحاد مارسيلو غالاردو وتم تجميده مؤقتًا من التشكيلة، والآن يُبعد اللاعب مرة أخرى بسبب سلسلة من الإصابات.

عاد مهاجم ريال مدريد السابق لفترة وجيزة في 18 فبراير، ولكن بعد ثلاث مباريات، لا يزال بنزيما خارج اختيارات تشكيلة غالاردو على الرغم من إصرار وسائل الإعلام السعودية المحلية على أن اللاعب تعافى بالكامل.

الأسبوع الماضي، عاد بنزيما إلى التدريبات مع الفريق ولكنه لم يتم استدعاؤه للمشاركة في هزيمة الفريق في دوري أبطال آسيا ضد الهلال: “العلاقة بيني وبين بنزيما طبيعية. هو محترف ونحن محترفون، تدرب معنا ونحن ننتظر جاهزيته للمشاركة. كريم لاعب مهم طالما أنه مستعد بالكامل”، هكذا صرح المدرب الأرجنتيني.

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نظريًا، كان يفترض أن يكون بنزيما جاهزًا للعودة للمشاركة في إياب ربع النهائي يوم الثلاثاء حيث يسعى نمور جدة لتعويض تأخرهم 2-0 في مباراة الذهاب.بحسب ترجمة وطن عن صحيفة as الرياضية الإسبانية

ولكن زعمت وسائل اعلام سعودية أن النجم الفرنسي أصيب الآن بمشكلة في الظهر، ويبدو أن غالاردو سيعتمد على اللاعبين الأجانب المؤهلين لديه.

بنزيما يظهر في سباق جدة للفورمولا 1

تم التقاط صور لمهاجم ليون وهو يحضر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم الأسبوع الماضي في السعودية.

وأثار حضوره في حلبة السباق جدلًا بين مشجعي نادي جدة، الذين اتهموا لاعب ريال مدريد السابق بالظهور أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي، بدلاً من الميدان.