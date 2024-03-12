“توقف قلبهُ لساعة ونصف”.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر المصري (فيديو)

وطن- أفادت تقارير صحفية مصرية عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر المصري، بعد سقوطه مغشياً عليه داخل أرضية ملعب المباراة خلال مواجهة الاتحاد السكندري، الاثنين، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتحدث الدكتور أحمد المنشاوي الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت في تقرير نشرته وسائل الإعلام المصرية، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجم نادي فيوتشر رفعت بعد توقف قلبه لساعة ونصف، عقب سقوطه داخل الملعب وفقدانه الوعي.

الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد توقف قلبه

وقال الدكتور المنشاوي، ” اللاعب أحمد رفعت توقف قلبه لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات في القلب، وتم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف”

بيتنفس صناعي وحالته خطرة.. الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف آخر تطورات حالته الصحية pic.twitter.com/QoGBoeEhTO — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 12, 2024

وتابع، ” بدأ أحمد رفعت يسترد جزءا من وعيه، ولكن الحالة لا زالت حرجة، والضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة، كما أننا نتحدث عن الحالة ساعة بساعة، واسترداد جزء من الوعي هو شيء إيجابي ، خاصة بعد توقف القلب”.

🚨🚨سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب 🚑 pic.twitter.com/2ztXduUJxf — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024

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بيان نادي فيوتشر المصري

من جانبه، نشر نادي فيوتشر المصري بياناً كشف فيه تفاصيل الحالة الصحية الأخيرة لنجم الفريق أحمد رفعت، قائلاً: ” يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع المسؤولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري“.

فيوتشر: أحمد رفعت عاني من توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة pic.twitter.com/9xoWcAzymg — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 12, 2024

وواصل بيان النادي، ” اللاعب توقف عضلة قلبه لمدة تصل إلى أكثر من ساعة على الرغم من كل محاولات إنعاش قلبه من قبل الطاقم الطبي في مشفى زمزم القريبة من ملعب النادي، قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أن حالته ما تزال غير مستقرة، مما يمنع نقله حتى استقرار حالته الصحية وعمل الفحص اللازم”.

وختم، ” النادي يتابع لحظة بلحظة من المشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جميع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء للاعب أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت”.

🗣️ الطاقم الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت في مستشفى زمزم عبر قناة أون تايم سبورتس 💬 تعرض رفعت لتوقف للقلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب غير مستجيب للصدمات الكهربائية pic.twitter.com/uM2TGZ1RVM — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

الدوري المصري الممتاز

وكانت مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة لهذا الموسم.