بشرى لمرضى السرطان.. “certifiable” دواء جديد يدمر كافة خلايا الورم ويمنع نموها

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن علاج سيحدث ثورة بعالم مكافحة السرطان، طوره فريق من الباحثين يتمثل بأقراص علاجية تجريبية تؤدي لتدمير كافة الخلايا السرطانية وأطلق عليها اسم certifiable.

ووفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن تلك العلاجات تمنع خلايا الورم السرطاني من إصلاح نفسها، ما يؤدي إلى موتها وتم تجربة الأقراص على نحو 67 مريضا بأنواع مختلفة من السرطان.

ولم يستجب هؤلاء للعلاج التقليدي وبعد تجربة الأقراص اليومية التي يطلق عليها certifiable شهد أكثر من نصف المشاركين توقف نمو الأورام لديهم.

وتوقف تطور السرطان لدى الآخرين لمدة 3 سنوات على الأقل، ووفق فريق البحث يمكن دمج العقار مع علاجات السرطان المعززة للمناعة لزيادة فعاليتها.

ثورة في عالم علاجات السرطان

وتعمل تلك العلاجات على تدريب الجهاز المناعي في العثور على الخلايا السرطانية وقتلها.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن العالم السريري في معهد أبحاث السرطان البريطاني ماغنوس ديلون، قوله إن الأقراص العلاجية الجديدة تدمر الحمض النووي للسرطان.

ويؤدي ذلك إلى التهاب الورم ويحفز الجهاز المناعي لمهاجمة السرطان.

اقرأ أيضا:

تجربة أحد المشاركين بالعلاج

أحد المرضى المشاركين في الدراسة هو جورج بيري ويبلغ من العمر 85 عاماً.

وعانى جورج من سرطان الجلد في شفته السفلية الذي انتشر إلى حلقه.

ومع إجراء عملية جراحية لإزالة عظمة في فكه السفلي عولج الرجل العجوز بالعلاج الكيميائي والإشعاعي.

ولم يوقف أي شيء انتشار المرض حتى خضع لعلاج certifiable، حيث ظل سرطان جورج مستقرا ولم يعاني من أي آثار جانبية.

تطوير العقار certifiable

وستكون الخطوة التالية لتطوير العلاج الجمع بين دواء certifiable وأدوية العلاج المناعي.

ووفق “ديلي ميل” فإن العالم “ما زال في المراحل المبكرة من تطوير العقار ولكن يبدو أن هذا قد يكون علاجا مثيرا للاهتمام حقا”.

وكانت العديد من الصحف الأمريكية قد سلطت الضوء في الأيام الماضية على بدء برنامج جديد من قبل وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة (ARPA-H)، يقوم على أساس تحليل العلاجات الدقيقة للسرطان واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها للقضاء على السرطان بشكل نهائي.

وتحدثت مصادر إعلامية عن عمل مشترك بين الأطباء في الولايات المتحدة والباحثين في مجال البيولوجيا والطب وتكنولوجيا البيانات والإحصائيات، لدراسة تطور المرض وتحليله لتعزيز رعاية المرضى والسعي إلى معالجة المرض قبل تفاقمه.