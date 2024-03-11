بالعين المجردة.. هلال أول رمضان في سماء الكويت يحرج عادل السعدون

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لهلال أول رمضان قالوا إنها في سماء الكويت وتظهره بالعين المجردة، مما سبب حرجاً للفلكي الكويتي “عادل السعدون” الذي أثار الجدل بزعمه أن الهلال لم يولد أمس وبالتالي يكون أول أيام رمضان، الثلاثاء وليس الاثنين، وفق زعمه.

ولكن ظهور الهلال بشكل واضح جدا اليوم في سماء الكويت وبالعين المجردة، يقطع الشك باليقين بأنه حتما ولد أمس وأن اليوم، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالفعل، وليس كما زعم السعدون.

هلال رمضان بالعين المجردة في سماء الكويت ، يعني صيامنا صحيح ولله الحمد بعد الضجة التي حدثت بالامس pic.twitter.com/nKdqukUilQ — عبدالرحمن بن سعود 🇶🇦 (@absqtr86) March 11, 2024

هلال رمضان في سماء الكويت

وأظهرت صورة قال ناشروها إنها التقطت في الكويت من خلف أحد المنازل القمر واضحاً في السماء وبدا في طور الهلال، مما يحسم إدعاءات السعدون الذي اعتاد على المماحكات مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلول شهر رمضان كل عام.

وعلق الناشط عبد الرحمن بن سعود الذي نشر الصورة بالقول:”هلال رمضان بالعين المجردة في سماء الكويت ، يعني صيامنا صحيح ولله الحمد بعد الضجة التي حدثت بالامس. السعدون شكك واتضح ان كلامه غير صحيح.”

عادل السعودن يصر على إثارة الجدل

فيما نشر السعدون صورة وتغريدة على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً – قال فيها :”هلال شهر رمضان المبارك من مرصد البصرة الفلكي/ محافظة كربلاء في الساعة ٨:٥٣ صباحا”.

وأضاف: “هذه الصورة بتصوير نهاري بواسطة كاميرا CCD وأكبر كاميرا عادية واكبر تلسكوب لا يمكنه تصويره بالنهار إلا باستخدام هذه الكاميرا”.

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وتابع: “لاحظوا حجمه صغير جداً فكيف تمت رؤيته أمس وكان القمر بدون أي ضوء منعكس من الشمس نسال الله أن يهدي الجميع”.

هلال شهر رمضان المبارك من مرصد البصرة الفلكي/ محافظة كربلاء في الساعة ٨:٥٣ صباحا

وهذا بتصوير نهاري بواسطة كاميرا CCD

واكبر كاميرا عادية واكبر تلسكوب لايمكنه تصويره بالنهار

الا باستخدام هذه الكاميرا

لاحظو حجمه صغير جدا

فكيف تمت رؤيته امس

وكان القمر بدون اي ضوء منعكس من الشمس؟… pic.twitter.com/VVR8adhxgH — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 11, 2024

وكان الفلكي الكويتي عادل السعدون أثار حالة من الجدل بعدما كشف عن توقعاته بشأن أول أيام رمضان.

وزعم عادل السعدون أنّ رؤية الهلال تكون مساء 11 مارس/آذار، وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس/ آذار، أي يوم الثلاثاء.

رمضان المبارك 11 مارس فلكيا

و 12 مارس حسب الرؤية الشرعية

يولد هلال شهر رمضان يوم الاحد 29 شعبان1445 الموافق 10 مارس 2024

في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار ويرى الهلال مساء 11 مارس

وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12… pic.twitter.com/pcWta7ftgD — عادل السعدون (@adel_alsadoon) February 21, 2024

وتأتي مزاعم السعدون مخالفة للجان تحري هلال رمضان بدولة الكويت والتي أكدت أن، الاثنين 11 مارس، هو غرة شهر رمضان المعظم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت غالبية الدول العربية، الاثنين، أول أيام رمضان، ما عدا الأردن وسلطنة عمان اللتان أعلنتا أن أول أيام رمضان لديهما سيكون يوم، غد الثلاثاء.