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بالعين المجردة.. هلال أول رمضان في سماء الكويت يحرج عادل السعدون

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بالعين المجردة.. هلال أول رمضان في سماء الكويت يحرج عادل السعدون

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لهلال أول رمضان قالوا إنها في سماء الكويت وتظهره بالعين المجردة، مما سبب حرجاً للفلكي الكويتي “عادل السعدون” الذي أثار الجدل بزعمه أن الهلال لم يولد أمس وبالتالي يكون أول أيام رمضان، الثلاثاء وليس الاثنين، وفق زعمه.

ولكن ظهور الهلال بشكل واضح جدا اليوم في سماء الكويت وبالعين المجردة، يقطع الشك باليقين بأنه حتما ولد أمس وأن اليوم، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالفعل، وليس كما زعم السعدون.

هلال رمضان في سماء الكويت

وأظهرت صورة قال ناشروها إنها التقطت في الكويت من خلف أحد المنازل القمر واضحاً في السماء وبدا في طور الهلال، مما يحسم إدعاءات السعدون الذي اعتاد على المماحكات مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلول شهر رمضان كل عام.

وعلق الناشط عبد الرحمن بن سعود الذي نشر الصورة بالقول:”هلال رمضان بالعين المجردة في سماء الكويت ، يعني صيامنا صحيح ولله الحمد بعد الضجة التي حدثت بالامس. السعدون شكك واتضح ان كلامه غير صحيح.”

عادل السعودن يصر على إثارة الجدل

فيما نشر السعدون صورة وتغريدة على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً – قال فيها :”هلال شهر رمضان المبارك من مرصد البصرة الفلكي/ محافظة كربلاء في الساعة ٨:٥٣ صباحا”.

وأضاف: “هذه الصورة بتصوير نهاري بواسطة كاميرا CCD وأكبر كاميرا عادية واكبر تلسكوب لا يمكنه تصويره بالنهار إلا باستخدام هذه الكاميرا”.

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وتابع: “لاحظوا حجمه صغير جداً فكيف تمت رؤيته أمس وكان القمر بدون أي ضوء منعكس من الشمس نسال الله أن يهدي الجميع”.

وكان الفلكي الكويتي عادل السعدون أثار حالة من الجدل بعدما كشف عن توقعاته بشأن أول أيام رمضان.

وزعم عادل السعدون أنّ رؤية الهلال تكون مساء 11 مارس/آذار، وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس/ آذار، أي يوم الثلاثاء.

وتأتي مزاعم السعدون مخالفة للجان تحري هلال رمضان بدولة الكويت والتي أكدت أن، الاثنين 11 مارس، هو غرة شهر رمضان المعظم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت غالبية الدول العربية، الاثنين، أول أيام رمضان، ما عدا الأردن وسلطنة عمان اللتان أعلنتا أن أول أيام رمضان لديهما سيكون يوم، غد الثلاثاء.

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