عادل السعدون يتحدى الدول التي أعلنت رمضان الاثنين ويفجر جدلا جديدا

وطن – تعهد الفلكي الكويتي الشهير عادل السعدون بأن يتوقف عن أي تصريح يخص بداية شهر رمضان والعيدين، إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بقعة في الجزيرة العربية ودول الخليج، مساء الأحد 10 مارس 2024.

حيث شكك السعدون باعتماد دول عربية يوم، الاثنين 11 مارس، أول أيام رمضان، زاعما أن هلال رمضان لم يظهر وأن من قال برؤيته لم يره بعينه ولم يعتمد على الرؤية بالعين.

وأعلنت السعودية ومصر و9 دول عربية، مساء الأحد، أن الاثنين سيكون غرة شهر رمضان، بينما حددت سلطنة عمان والأردن، الثلاثاء، بداية للشهر الكريم.

وفي نفي لدقة تحديد موعد أول أيام رمضان في عدد من دول الخليج وقبل إعلان موعد رمضان رسميا من قبل هذه الدول، غرد الخبير الفلكي وزميل الجمعية الملكية البريطانية للفلك”عادل السعدون” على حسابه في موقع “إكس”: “وعد مني امام الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لو أعلن مساء اليوم الأحد 10 مارس 2024 برؤية الهلال في أي بقعة في الجزيرة العربية ودول الخليج العربية”.

بيان للكافة

بناتي وابنائي

اخواتي واخواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه وعد مني امام الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم

لو اعلن مساء اليوم الاحد 10 مارس 2024 برؤية الهلال في اي بقعة في الجزيرة العربية ودول الخليج العربية

وبشرط ان يكون الاعلان واضح ويقول تمت رؤية الهلال… pic.twitter.com/Hs4QC6dRvx — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 10, 2024

وتابع مشترطاً أن يكون الإعلان واضحاً ويقول “تمت رؤية الهلال بالمكان الفلاني وليس فقط أن يكون الإعلان اجتمعت الهيئة وقررت انه غدا أول رمضان” فإنه كما قال- سيعلن توقفه عن أي تصريح يخص بداية شهر رمضان والعيدين وذلك “بسبب سيادة الباطل على الحق” –حسب زعمه-

سياسة القطيع

وأضاف عادل السعدون بنبرة تهكم : “سأتبع سياسة القطيع واصدق حتى لو أعلن أنه تمت رؤية الهلال ولم يحدث اقتران أو حتى لو غاب القمر قبل الشمس”.

وأردف :” هذا لأني رأيت لافائدة من مخاطبة عقول لا تؤمن بالعلم وسأكون حملا وديعا وليس ذلك خوف مني ولا عندي شيء اخسره وبسياسة إن لم تستطع عليهم فخاويهم فسأكون أول من يتبع المرياع” –المرياع هو الكبش الذي يوضع أمام الغنم ليسوقها إلى المرعى- .

وكان عادل السعدون أوضح أنّ رؤية الهلال تكون مساء 11 مارس/آذار، وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس/ آذار، أي يوم الثلاثاء.

قبل ساعة ( 12 ظهرا) اقترن القمر مع الشمس

هل يعقل ان تتم رؤيته هذا المساء

طبعا مستحيل

والمشكله هو الجهل بعلم الفلك وحركات القمر

ويصدقون من يحبون فقط حتى لو يكذب عليهم

وفكرهم الخاوي المتعفن ينظر بنظرة سني وشيعي

لانهم جهلاء بالعلم

ويستخدم احدث تلفون وتكنلوجيا فضائية ولايعترف بعلم… https://t.co/ojaPmPgiqO — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 10, 2024

وكتب في منشور له عبر حسابه في منصة “إكس”: “رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا .

وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار”.

وأضاف: “تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس”. وقال: “اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس”.