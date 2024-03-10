تهنئة أبو تريكة برمضان استثنائية لأهل غزة:”أفضل بشر على كوكب الأرض”

وطن – وجه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، تهنئة استثنائية لأهل غزة والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن غدا، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتقدم أبو تريكة بعد إعلان الثلاثاء أول أيام رمضان في قطر ـ حيث يقيم ـ وفي فلسطين كذلك، بالتهنئة لأهالي غزة الذين يقبعون تحت الحصار والقصف الإسرائيلي مع دخول الشهر الفضيل.

رمضان كريم لافضل بشر على كوكب الأرض..رمضان كريم لأهل الصبر والثبات..رمضان كريم يا أهل غزة وكل فلسطين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 10, 2024

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بإكس وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”رمضان كريم لأفضل بشر على كوكب الأرض.”

وتابع:”رمضان كريم لأهل الصبر والثبات..رمضان كريم يا أهل غزة وكل فلسطين.”

وضع غزة في رمضان

وتلاشت بالفعل على ما يبدو الآمال بالتوصل لهدنة في رمضان بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها، إن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان “يبدو أمرا صعبا”.

رمضان يحل هذا العام مع مرور 5 أشهر من الحرب المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدت إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع وشح شديد في المواد الغذائية حتى أن هناك حالات وفاة أعلن أن سببها “الجوع”.

ويأتي الشهر الفضيل أيضا في وقت يعيش معظم سكان غزة في العراء، بعد أن فقدوا منازلهم جراء القصف الهمجي أو من نزحوا منها من شمال القطاع إلى جنوبه.

مظاهر شهر رمضان، التي اعتاد الغزيون عليها خلال الأعوام الماضية ـ من زينة رمضان واحتفالات شعبية ـ لا يبدو لها أي أثر هذا العام، كما لم يعد هناك أي إمكانيات لإقامة “موائد الرحمن” المعتادة بعد أن ضرب الجوع غزة بكاملها.