“غزة في كل حتة.. احنا منسيناش وأنتو فوق رأسنا”.. مداخلة أبو تريكة خلال لقاء رياضي عبر قنوات “بي إن سبورتس” (شاهد)

وطن- وجه النجم المصري السابق والمحلل الرياضي في قنوات ” بي إن سبورتس”، محمد أبو تريكة رسالة مؤثرة إلى أهل فلسطين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة وتطهير عرقي متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال82.

وقال المصري محمد أبو تريكة ” أمير القلوب”، خلال تحليليه الرياضي على لقاء مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على قنوات ” بي إن سبورتس”، ” الأمريكان مبوظين العالم برا وجو الكورة، هما انكشفوا خلاص.. سواء أمريكا وبريطانيا وألمانيا”.

غزة في كل حتة .. أنتو فوق رأسنا

وتابع الكابتن أبو تريكة، ” غزة في كل حتة القدس لنا، احنا مش ناسين حد في غزة، الناس تبعت رسائل كتير أوي، تقول أنتو انسيتونا، احنا ما نسناكوش، احنا لا نملك إلا الدعاء والكلام عنكم”.

كما وأردف، ” في غيرنا جماعة لا سمح الله هم الذين يملكون الأمر، إنما احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى في صفكو وينصرنكم.. أنتو شرف الأمة .. أنتو فوق رأسنا، فاحنا مش ناسينكم”.

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أنتو خليتو الواحد يحلم يصلي في الأقصى

وواصل أبو تريكة، ” أنتو خليتو الواحد يحلم يصلي في الأقصى، كنت دايما أقول للأجيال إلي ورنا نحلم نصلي في المسجد الأقصى.. والله أنتو شرف، واحنا ندعو لكم وببساكوش، خرجنا برا النص لكن الأمريكان مبوظين كل حاجة، الأمريكان رايحين مع الظلم”.

وختم رسالته، ” أنتو حاسبوا فالأمريكان جيل كشفكم .. الأمريكان بريطانيا ألمانيا كلوا انكشفتوا، اصبروا على الجيل إلي جاي والأجيال إلي جاية، أتشوفوا الأجيال الملتزمة بقيمها ودينها وإيمانها الصح مش الإيمان التفاصيل التفاصيل، أنتو فوق رأسنا وأنتو شرف الأمة وربنا يعينكم ويصبركم”.

يذكر بأن أكثر من 20 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ارتقوا شهداء خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وأصيب نحو 54 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال الآلاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.