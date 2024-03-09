فيديو مؤثر لأردني توفي ساجدا في أحد مساجد محافظة الزرقاء

وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر وفاة شخص أردني يُدعى فريد أحمد، وهو في وضعية السجود.

جاء ذلك خلال أداء أحمد الصلاة في الصف الأول في مسجد آل مكتوم في محافظة الزرقاء، بينما كان يحمل المصحف الشريف بين يديه.

وكان أحمد يصلي في المسجد ثم أخذ مصحف وبدأ يقرأ القرآن الكريم، وأثناء ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في وضعية السجود، حسبما وثّق الفيديو الذي التُقط من كاميرا مراقبة.

وكان ملاحظا أن أحدا لم ينتبه لما يحدث للمصلي الذي فارق الحياة، لكن بعد دقائق انتبه مجاور له في الصف الأول، ليتبين له أن الرجل يحتضر.

وهرع المصلون لإجراء الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

تفاعل مستمر

ودائما ما تثير الوفاة على وضعية السجود حالة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لخطف هذه المشاهد للأنظار بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

وفاة إمام مسجد ساجدا

ومؤخرًا، تداول نشطاء مقطع فيديو مؤثر، يظهر لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا وهو ساجد.

وكان إمام المسجد يؤم المصلين في مسجد العلا بأندونيسيا، وأثناء سجوده فاضت روحه، وعندما أطال السجود رفع المصليون رؤسهم ليدركوا وفاة الإمام.

فما كان من أحدهم إلا أن تقدم للإمامة ليكمل المصلين صلاتهم، وبعد ذلك يتولون أمر وفاة الإمام الساجد، فور الانتهاء من صلاتهم.