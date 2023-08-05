حسن خاتمة.. لحظة وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر

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وطن- رُزِقَ مؤذن فلسطيني في قطاع غزة، بحسن الخاتمة بعد وفاته داخل أحد المساجد، وسط تفاعل ورواج كبير للقطات وفاته.

وأظهر مقطع الفيديو، المؤذن الفلسطيني وهو يفتح أبواب المسجد ليلا، ثم قام بالنداء الأول لصلاة الفجر، وبعدها أدى صلاة تحية المسجد، ثم جلس على كرسيه يقرأ القرآن، فقبض الله روحه.

قام مؤذن مسجد الحي في غزة بفتح أبواب المسجد ليلاً، ثم قام بالنداء الأول لصلاة الفجر، وبعدها صلى ما شاء الله، ثم جلس على كرسيه يقرأ القرآن، فقبض الله روحه على هذه الحال !!

من عاش على شيئ مات عليه، ومن مات على شيئ بُعث عليه، فهنيئاً له هذه الخاتمة !!

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ،، pic.twitter.com/HQ0884QACl — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) August 5, 2023

تعليق مؤثر من تامر المسحال

ونشر الفلسطيني تامر المسحال المذيع بقناة الجزيرة القطرية، مقطع الفيديو وقال معلقا على هذا المشهد: “ما أجملها من خاتمة فأحسن يارب خاتمتنا”.

ما أجملها من خاتمة فأحسن يارب خاتمتنا 🤲

وفاة مؤذن مسجد فلسطين في #غزة الحاج أبو هيثم السويركي فجرا بعد أن فتح المسجد وأذن أذان الفجر الأول وصلى قيام الليل وجلس يتلو القرآن وفارق الحياة أثناء تلاوته للقرآن منتظرا صلاة الفجر pic.twitter.com/LLW4gRSue8 — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) August 5, 2023

وفاة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة

وكانت مصر، قد شهدت واقعة مؤثرة لحسن الخاتمة، وقعت في قرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، حيث توفي الشيخ على حنفى زعيتر أثناء أدائه خطبة الجمعة داخل المسجد، وهو ممسكا بأوراق الخطبة، وبعد نطق الشهادتين سقط من المنبر.

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وفوجئ المصلون بمسجد قرية سنطيس بمركز دمنهور، بسقوط الإمام على المنبر بعد قراءة مقدمة الخطبة داخل المسجد.

أثار ذلك فزع المصلين الذين ظنوا إصابته بحالة إغماء دون وفاته، لكن بعد الاقتراب منه اكتشف المصلون وفاته ممسكا بأوراق موضوع خطبة الجمعة.