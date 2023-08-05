الأحد, أغسطس 6, 2023
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حسن خاتمة.. لحظة وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر

المؤذن فتح أبواب المسجد ليلا وقام بالنداء الأول لصلاة الفجر ثم رُزق بحسن الخاتمة

كتب سالم حنفي
حسن خاتمة.. لحظة وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر
وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن
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وطن- رُزِقَ مؤذن فلسطيني في قطاع غزة، بحسن الخاتمة بعد وفاته داخل أحد المساجد، وسط تفاعل ورواج كبير للقطات وفاته.

وأظهر مقطع الفيديو، المؤذن الفلسطيني وهو يفتح أبواب المسجد ليلا، ثم قام بالنداء الأول لصلاة الفجر، وبعدها أدى صلاة تحية المسجد، ثم جلس على كرسيه يقرأ القرآن، فقبض الله روحه.

وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن
وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن

تعليق مؤثر من تامر المسحال

ونشر الفلسطيني تامر المسحال المذيع بقناة الجزيرة القطرية، مقطع الفيديو وقال معلقا على هذا المشهد: “ما أجملها من خاتمة فأحسن يارب خاتمتنا”.

وفاة مؤذن فلسطيني
وفاة مؤذن فلسطيني

وفاة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة

وكانت مصر، قد شهدت واقعة مؤثرة لحسن الخاتمة، وقعت في قرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، حيث توفي الشيخ على حنفى زعيتر أثناء أدائه خطبة الجمعة داخل المسجد، وهو ممسكا بأوراق الخطبة، وبعد نطق الشهادتين سقط من المنبر.

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وفوجئ المصلون بمسجد قرية سنطيس بمركز دمنهور، بسقوط الإمام على المنبر بعد قراءة مقدمة الخطبة داخل المسجد.

أثار ذلك فزع المصلين الذين ظنوا إصابته بحالة إغماء دون وفاته، لكن بعد الاقتراب منه اكتشف المصلون وفاته ممسكا بأوراق موضوع خطبة الجمعة.

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