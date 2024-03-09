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سيول مرعبة تجتاح سلطنة عمان.. مشاهد مفزعة لجريان المياه ومحاصرة سكان

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سيول سلطنة عمان

وطن – تعرضت سلطنة عمان لسيول عنيفة للغاية، كما وثّقتها العديد من اللقطات والمشاهد المرعبة.

وتداول نشطاء العديد من المقاطع التي وثّقت السيول العنيفة، حيث شهدت المياه تنهمر بغزارة شديدة.

 

إنقاذ شخصين

كما وثقت بعض اللقطات، ينها إنقاذ شخصين حوصرا وسط السيول، التي ضربت ولاية أدم في سلطنة عُمان.

وأظهر المقطع، جرافة استخدمها المنقذون بطريقة مبدعة، لإنقاذ حياة الشخصين من داخل السيارة الغارقة.

سيول تجتاح سلطنة عمان

واجتاحت سيول جارفة، عدداً من ولايات سلطنة عُمان، منذ الجمعة، وتعززت صباح السبت، وسط حالة طقس مضطربة تضرب منطقة الخليج.

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل الحالة الجوية

وقالت الأرصاد الجوية العُمانية، إن الأمطار الغزيرة بدأت بالهطول على محافظات البريمي ومسندم والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة مصحوبة بتساقط حبات البرد.

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وأضافت أن نشاط الأمطار أدّى إلى جريان الشعاب والأودية، مع استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بقية المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان حتى يوم الأحد، إلى جانب هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و50 عقدة، وانخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

ولفتت الأرصاد إلى فرص هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الوسطى وظفار، وتتراوح بين 15-25 ملم.

ونبهت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال الحالة الجوية.

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سيول سلطنة عمان

سيول مرعبة تجتاح سلطنة عمان.. مشاهد مفزعة لجريان المياه ومحاصرة سكان

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