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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة أتلتيكو مدريد

بقلم
برشلونة

وطن- يعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، قبيل المباراة المرتقبة أمام سلتا فيغو، الأحد، على ميدان ملعب ” سنتياغو برنابيو”، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وفاز فريق برشلونة على نظيره ريال مايوركا، بهدف نظيف دون مقابل كان من توقيع لامين يامال عند الدقيقة ال73.

بينما تعثر فريق أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام قادش، بهدفين نظيفين دون رد، سجل هدفي الانتصار في المباراة لاعب قادش خوانمي عند الدقيقة ال24 وال64.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

وآتى جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، بعد فوز برشلونة وتعثر أتلتيكو مدريد الخسارة أمام قادش، كما يلي:

ريال مدريد  66 نقطة.

جيرونا  62 نقطة.

برشلونة  61 نقطة.

أتلتيكو مدريد  55 نقطة.

أتلتيك بيلباو  50 نقطة.

ريال سوسيداد 43 نقطة.

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ريال بتيس  42 نقطة.

فالنسيا 40 نقطة.

لاس بالماس 37 نقطة.

أوساسونا 36 نقطة.

خيتافي 35 نقطة.

الدوري الإسباني الممتاز
جدول الدوري الإسباني الممتاز

فياريال  32 نقطة.

ألافيس  29 نقطة.

إشبيلية 27 نقطة.

ريال مايوركا  27 نقطة.

رايو فاليكانو  26 نقطة.

أتلتيكو مدريد وقادش
مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

سلتا فيغو 24 نقطة.

قادش 22 نقطة.

غرناطة 14 نقطة.

ألمرية  9 نقاط.

وستختتم منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز، الاثنين، بمواجهة إشبيلية وألمرية.

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