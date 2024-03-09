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إشارة مستفزة من قائد الزمالك شيكابالا تثير غضب جماهير الأهلي المصري (فيديو)

بقلم
إشارة شيكابالا لجماهير الأهلي

وطن- أثار قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب ” شيكابالا”، غضب جماهير الغريم التقليدي الأهلي المصري، عقب نهاية مباراة كلا الفريقين في نهائي كأس مصر 2023-2024، على ملعب ” الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول لنجم الزمالك شيكابالا وهو يشير بيده بحركة المال إلى جماهير الغريم التقليدي الأهلي المصري داخل مدرجات الملعب، في إشارة إلى أن المباراة تم بيعها وهو ما أثار غضب جماهير المارد الأحمر بتلك الإشارة الاستفزازية.

شيكابالا يثير غضب جماهير الأهلي المصري

كما وأشار نجم نادي الزمالك شيكابالا إلى حركة الوقت أو الساعة لتذكير جماهير الأهلي المصري بأزمة سابقة بين إدارة الأهلي المصري والمستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكانت قضية الهدايا والساعات التي كان يمنحها تركي آل الشيخ إلى مسؤولي نادي الأهلي خلال فترة رئاسته الشرفية لنادي المارد الأحمر، قد أثارت الجدل الواسع في الشارع الرياضي المصري خلال السنوات الماضية، وانتهت بسحب الرئاسة الشرفية من المستشار السعودي عام 2020.

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كما وردت جماهير الأهلي المصري في المدرجات بصافرات الاستهجان والهتافات ضد نجم الزمالك المصري بسبب حركاته الاستفزازية.

وكان فريق الأهلي المصري قد حصد لقب بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي وال39 في تاريخ مسيرته، بهدفين نظيفين من توقيع  إمام عاشور ومحمد مجدي قفشه في الدقيقين ال84 وال94.

وسيلتقي الأهلي المصري في المباراة القادمة أمام نظيره البنك الأهلي، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الأهلي المصري المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 9 عن فريق إنبي المتصدر برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.

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