إشارة مستفزة من قائد الزمالك شيكابالا تثير غضب جماهير الأهلي المصري (فيديو)

وطن- أثار قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب ” شيكابالا”، غضب جماهير الغريم التقليدي الأهلي المصري، عقب نهاية مباراة كلا الفريقين في نهائي كأس مصر 2023-2024، على ملعب ” الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول لنجم الزمالك شيكابالا وهو يشير بيده بحركة المال إلى جماهير الغريم التقليدي الأهلي المصري داخل مدرجات الملعب، في إشارة إلى أن المباراة تم بيعها وهو ما أثار غضب جماهير المارد الأحمر بتلك الإشارة الاستفزازية.

شيكابالا يثير غضب جماهير الأهلي المصري

كما وأشار نجم نادي الزمالك شيكابالا إلى حركة الوقت أو الساعة لتذكير جماهير الأهلي المصري بأزمة سابقة بين إدارة الأهلي المصري والمستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

شيكابالا كعادته لازم يقل أدبه بدون اي سبب شاور لينا على الساعات اشارة ان الاهلي كسب مجاملة من تركي آل الشيخ بس روقنا عليه والجماهير هتفت ضده العبيط اهو 😀😀#نهائي_كاس_مصر #كاس_مصر #الاهلي_الزمالك #يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/uMedeoS1RM — مُحمَّد (@mhmd82217) March 8, 2024

وكانت قضية الهدايا والساعات التي كان يمنحها تركي آل الشيخ إلى مسؤولي نادي الأهلي خلال فترة رئاسته الشرفية لنادي المارد الأحمر، قد أثارت الجدل الواسع في الشارع الرياضي المصري خلال السنوات الماضية، وانتهت بسحب الرئاسة الشرفية من المستشار السعودي عام 2020.

#شيكابالا الوحيد في مصر اللي عارف تمام جمهور #الاهلي الي نصه بيشجع بظهر ونصه مابيفهمش كوره

اللي نصه اهلاوي بالوراثه ونصه اهلاوي بالتدليس

اللي نصه حرامي ساعات من ايام استيفان روستي ونصه راضي بالحرام

دمتم بقالين#تركي_آل_الشيخ#مهيب_عبد_الهادي#كاس_مصرpic.twitter.com/ckqi1fTDGT — 🇦🇹⁩🏹🥀 𝒏𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒎𝒔⚘🏹🇦🇹 (@nourhames) March 9, 2024

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جماهير الأهلي المصري

كما وردت جماهير الأهلي المصري في المدرجات بصافرات الاستهجان والهتافات ضد نجم الزمالك المصري بسبب حركاته الاستفزازية.

وكان فريق الأهلي المصري قد حصد لقب بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي وال39 في تاريخ مسيرته، بهدفين نظيفين من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي قفشه في الدقيقين ال84 وال94.

شيكابالا بيشاور لينا في المدرجات اشارة الي الساعات ان الاهلي كسب بالتحكيم ومجاملة من تركي ال الشيخ وجمهور الاهلي يهتف العبيط اهو 😂#نهائي_كاس_مصر #الاهلي_الزمالك #يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/GJm5Bc4jh9 — مُحمَّد (@mhmd82217) March 8, 2024

وسيلتقي الأهلي المصري في المباراة القادمة أمام نظيره البنك الأهلي، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الأهلي المصري المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 9 عن فريق إنبي المتصدر برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.