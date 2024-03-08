“أنت تبدو مثاليا”.. مراسلة تلفزيونية تصدم لاعب ريال مدريد وتطالبه بمرافقتها للمنزل (فيديو)

وطن – ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد، وقد انتابته حالة من الصدمة، بعد عرض غير متوقع قدمته له مراسلة تلفزيونية.

وكان بيلينغهام يجري مقابلة تلفزيونية، وفي نهايتها وجه الشكر للمذيعة على هذه الاستضافة، وكان يقول لها: “شكرًا جزيلًا.. تصبحين على خير”.

وردّت المراسلة، وبشكل صادم قائلة له: “هل ترغب بالقدوم معي إلى المنزل؟”.

العرض فاجئ لاعب ريال مدريد الذي انتابته حالة من الصدمة، فقالت له المراسلة: “أنت تبدو مثاليا”.

في شأن آخر يخص اللاعب نفسه، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن قراره بشأن اتهام جود بيلينغهام بالعنصرية تجاه ماسون جرينوود لاعب خيتافي.

واتهم بيلينغهام بتوجيه لفظ “مغتصب” لغرينوود، خلال فوز ريال مدريد على خيتافي في الأول من فبراير.

واتضح ذلك من خلال مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرات التليفزيون التي تبث المباراة، بعد تدخل في كرة مشتركة بين بيلينغهام وغرينوود.

شكوى رسمية

وقدم خيتافي شكوى بشأن ذلك، وتم إدراج مقطع الفيديو في تقريرهم المقدم إلى رابطة الدوري الإسباني.

وبعد ذلك، فتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم قضية، وأحضروا خبير قارئ الشفاه للمساعدة في التحقيق.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، قرر الاتحاد الإسباني أنه لا يوجد دليل موثوق على تلفظ بيلينجهام بتلك الكلمة تجاه جرينوود.

ولم يتضح ما إذا كان بيلينجهام قال كلمة “مغتصب” أم “قمامة”، وبالتالي تم إغلاق القضية دون فرض عقوبة على لاعب ريال مدريد.

غياب بيلينغهام مباراتين

وفي قضية أخرى، تم رفض الاستئناف المقدم من ريال مدريد إثر عقوبة بيلينغهام بالإيقاف لمباراتين بعد طرده أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الليغا.

وتأكد غياب النجم الإنجليزي عن مباراتي الريال المقبلتين أمام سيلتا فيغو وأوساسونا.