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حريق في مطار حيفا بعد استهدافه بمسيرة من العراق.. حقيقة فيديو متداول

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انفجار في شركة لتوزيع السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

وطن – انتشرت لقطات مصورة، زعم ناشطون أنها توثّق اندلاع النيران في مطار حيفا، بعد استهداف محطة كهرباء فيه بطائرة مُسيَّرة أطلقتها المقاومة الإسلامية في العراق.

وأظهر الفيديو، نيرانًا كثيفة أشبه بكرة لهب تصعد في السماء بشكل كبير، وسط حالة من الرعب والفزع.

وتداولت مواقع إخبارية وناشطون بيانًا للمقاومة الإسلامية في العراق، تعلن من خلاله استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالطيران المسير.

في حين لم يذكر جيش الاحتلال أو وسائل الإعلام العبرية أي توقف لمحطات الطاقة في مطار حيفا، كما لم تتحدث عن وصول مسيرات إلى سماء حيفا.

حقيقة فيديو حريق محطة كهربا حيفا

ووفق منصة إيكاد، تبين أن الفيديو مُضلِّل، حيث تم التقاطه في الولايات المتحدة، حيث أظهرت المشاهد انفجارًا في شركة لتوزيع السجائر الإلكترونية في بلدة كلينتون في ولاية ميشيغان، مما أدى إلى مقتل شاب (19 عامًا).

وفي سياق متصل، قالت “إطفائية كلينتون” إن النار اشتعلت في حاويات غاز ليلة الإثنين الماضي في شركة لتوزيع السجائر الإلكترونية.

وأضافت أن الكميات الموجودة من العبوات والمواد كانت أكبر من المسموح بها في المخازن.

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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطارا إسرائيليا

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت الأربعاء، استهداف مطار إسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بطائرة مسيرة.

وقالت “المقاومة” في بيان، إن “استهداف المطار الإسرائيلي جاء ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهالي غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

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