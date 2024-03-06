تواضع أم استعراض؟.. تصرف محمد بن زايد مع أمير الكويت يلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – التقطت عدسات الكاميرات موقفاً غريباً للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وصفه البعض بلفتة تقدير فيما رأى آخرون أنه مجرد استعراض أثناء زيارة أمير الكويت، الثلاثاء.

ووصل أمير الكويت إلى الإمارات، أمس الثلاثاء، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، جرت لأمير الكويت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه الرئيس الإماراتي إلى قصر “الوطن” في العاصمة أبوظبي.

أخلاق العظماء :

. التواضع والاخلاق الشيخ محمد بن زايد ال نهيان امير الإمارات العربية المتحدة

وتعامله الراقي مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح امير دولة الكويت .

هاكذا العظماء حفظهم الله ورعاهم 🇰🇼❤️🇦🇪#الشيخ_محمد_بن_زايد #الشيخ_مشعل_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/XHJMeMtRBY — الاعلامي مشـاري الزعابه 🇰🇼 (@al3nze_rakan) March 5, 2024

مشهد بين محمد بن زايد وأمير الكويت يلقى تفاعلا

إلا أن فيديو لمشهد ضمن الزيارة لاقى تفاعلا كبيرا حيث وثق لحظة قيام رئيس الإمارات محمد بن زايد بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت عنه.

وذلك بعد انتهاء الشيخ مشعل من توقيع أوراق كانت أمامه على الطاولة.

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن” بدا الشيخ محمد بن زايد خلف الشيخ مشعل.

ولدى توقيع الثاني على أوراق كانت أمامه شوهد ابن زايد وهو يتجه إلى خلف أمير الكويت ويقوم بسحب الكرسي ليفسح المجال للثاني بالانتقال من المكان، ثم يقوم بالإشارة له ليسير باتجاه مكان خصص لاستكمال مراسم الزيارة.

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ردود فعل متباينة

وأثارت هذه اللفتة إعجاب وتفاعل البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الكويتيين والإماراتيين على “إكس”، الذين أثنوا على ما وصفوه “بتواضع الكبار”.

وعلق أحدهم في هذا السياق: “تواضع الشيخ محمد بن زايد قام بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت”.

وبالمقابل رأى آخرون أن هذه الحركة كانت بمثابة استعراض وتمثيل والتغطية على سياساته في قمع المعارضين بإظهار الوجه الناعم، وإخفاء الممارسات الظالمة التي تنتهجها السلطات الإماراتية بتوجيهات من محمد بن زايد بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأدرجت منظمة حقوقية دولية الإمارات في صدارة قائمة حكومات الدول التي تمارس جرائم “القمع العابر للحدود” عبر استهداف مواطنيها المعارضين ونشطاء الرأي في الخارج.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومات حول العالم تتخطى حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم.

وكان أمير الكويت قد غادر الإمارات بعد زيارة استغرقت ساعات تقلد خلالها “وسام زايد” وأجرى مباحثات وُصفت بالودية مع الشيخ محمد بن زايد، كما حظي باستقبال حافل لدى وصوله إلى العاصمة، أبوظبي.