هذا ما طلبه طيار قطري من أمير الكويت قبل لقائه بالشيخ تميم (فيديو)

وطن – استُقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أثناء زيارته الأولى إلى قطر بموكب جوي مهيب وحفاوة منوعةّ في مشاهد لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل وصل إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة في زيارة دولة، حيث كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس مستقبليه، وانطلق موكبهما من المطار إلى الديوان الأميري.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الرابعة لأمير الكويت منذ أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان حاكما للبلاد في 20 ديسمبر الماضي، بعد السعودية وعمان والبحرين على التوالي.

سمو أمير دولة الكويت الشقيقة يتفاعل مع العرضة القطرية احتفاء بوصول سموه إلى دولة #قطر #تلفزيون_قطر#قطر_ترحب_بأمير_الكويت pic.twitter.com/sSMIcH9rfw — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 20, 2024

لوح للعرضة القطرية

وخلال الطريق من المطار إلى الديوان الأميري ظهر أمير الكويت وهو يجلس إلى جانب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في السيارة، بينما سُمعت الأهازيج القطرية الشعبية المعروفة باسم “العرضة”.

ونشر تلفزيون قطر الرسمي على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- المقطع الذي ظهر فيه الشيخ مشعل وهو يلوح بيده ويتفاعل مع ألحان العرضة القطرية.

فيما بدا فرسان من القوات المسلحة القطرية وهم يمتطون خيولهم ويصطفون على جانبي الطريق مرحبين بالضيف الكبير. وأُطلقت 18 طلقة مدفعية ترحيبا بأمير الكويت في العاصمة القطرية، وفقا لتلفزيون قطر.

طائرات قطرية ترافق طائرة أمير الكويت

وكان سِرب القوّات الجوية الأميرية القطرية استأذن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمُرافَقة الطائرة الأميرية الكويتية لدى دخولها أجواء البلاد وصولاً إلى مطار حمد الدولي.

وفي مقطع فيديو متداول بدت ست طائرات وهي تحلق على يسار الطائرة الرئاسية.

🇰🇼♥️🇶🇦| موكب جوّي مهيب

يليق بضيف البلاد الكبير ⚔️ سِرب القوّات الجوية الأميرية القطرية يستأذن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة #الكويت الشقيقة بمُرافَقة الطائرة الأميرية الكويتية إلى مطار حمد الدولي#قطر_ترحب_بأمير_الكويت#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/7dNxxtF32m — نديب قطر (@NadeebQa) February 20, 2024

وعقب الاستقبال الرسمي الحاشد ، بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية»، وذلك خلال جلسة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم.

اقرأ أيضا:

علاقات أخوة

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جرى خلال جلسة المباحثات «استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين.

وذلك بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

وقال “الديوان الأميري” في قطر إن الشيخ تميم والشيخ مشعل بحثا خلال الجلسة التي جمعتهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما تم تبادلا وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، والقضايا الإقليمية والدولية.