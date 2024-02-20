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هذا ما طلبه طيار قطري من أمير الكويت قبل لقائه بالشيخ تميم (فيديو)

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هذا ما طلبه طيار قطري من أمير الكويت مشعل الصباح قبل لقائه بالشيخ تميم

وطن – استُقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أثناء زيارته الأولى إلى قطر بموكب جوي مهيب وحفاوة منوعةّ في مشاهد لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل وصل إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة في زيارة دولة، حيث كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس مستقبليه، وانطلق موكبهما من المطار إلى الديوان الأميري.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الرابعة لأمير الكويت منذ أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان حاكما للبلاد في 20 ديسمبر الماضي، بعد السعودية وعمان والبحرين على التوالي.

لوح للعرضة القطرية

وخلال الطريق من المطار إلى الديوان الأميري ظهر أمير الكويت وهو يجلس إلى جانب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في السيارة، بينما سُمعت الأهازيج القطرية الشعبية المعروفة باسم “العرضة”.

ونشر تلفزيون قطر الرسمي على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- المقطع الذي ظهر فيه الشيخ مشعل وهو يلوح بيده ويتفاعل مع ألحان العرضة القطرية.

فيما بدا فرسان من القوات المسلحة القطرية وهم يمتطون خيولهم ويصطفون على جانبي الطريق مرحبين بالضيف الكبير. وأُطلقت 18 طلقة مدفعية ترحيبا بأمير الكويت في العاصمة القطرية، وفقا لتلفزيون قطر.

طائرات قطرية ترافق طائرة أمير الكويت

وكان سِرب القوّات الجوية الأميرية القطرية استأذن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمُرافَقة الطائرة الأميرية الكويتية لدى دخولها أجواء البلاد وصولاً إلى مطار حمد الدولي.

وفي مقطع فيديو متداول بدت ست طائرات وهي تحلق على يسار الطائرة الرئاسية.

وعقب الاستقبال الرسمي الحاشد ، بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية»، وذلك خلال جلسة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم.

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علاقات أخوة

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جرى خلال جلسة المباحثات «استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين.

وذلك بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

وقال “الديوان الأميري” في قطر إن الشيخ تميم والشيخ مشعل بحثا خلال الجلسة التي جمعتهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما تم تبادلا وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، والقضايا الإقليمية والدولية.

 

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