“أنا المهدي المنتظر فأطيعوني”.. جديد جريمة طعن المصلين في الأردن

وطن – نشرت وسائل إعلام أردنية تفاصيل صادمة عن الشاب الثلاثيني الذي طعن 4 مصلين في “مسجد الصحابة”، ضمن محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، وقالت إنه زعم أنه المهدي المنتظر.

وصرّح الشاب خلال التحقيقات أمام محكمة الرضيفة أنه طلب من المصليين إطاعته، وعندما لم يفعلوا قام بطعن 4 منهم بأداة حادة كانت بحوزته.

ووجه المدعي العام المختص للمعتدي جناية الإيذاء عملا بأحكام المادة 334 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة الإيذاء مكررة مرتين.

في إعتداء غريب من نوعه في بيت من بيوت الله.

شاب ثلاثيني يدخل مسجد الصحابة في منطقة الرصيفة، ويقوم بالإعتداء على المصليين، ويطعن أربعة أشخاص وهم بحالة مستقرة حسب المصدر.

لمثل هذا المعتدي ومن على شاكلته، يفترض الإعدام.#الأردن #الزرقاء pic.twitter.com/TvxNMitJix — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) March 1, 2024

هجوم الزرقاء

وبأداة حادة هاجم الشاب المصلين وأصاب أربعة منهم إصابات سطحية فيما حاول عدد من المصلين السيطرة عليه.

وتبين أن المعتدي على المصلين في محافظة الزرقاء من أصحاب السوابق الإجرامية ومتعاطٍ للمواد المخدرة، وفي سجله قيود متنوعة.

طعن 4 مصلين باعتداء شخص على مسجد الصحابة في الأردن.

التفاصيل..

وثق مقطع فيديو حادثة طعن 4 مصلين خلال اعتداء شاب ثلاثيني يعاني من "أمراض نفسية"، على مسجد الصحابة بمدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء في الأردن.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر أحد الأشخاص وهو يحمل سكّينا ويعتدي على عدد من… pic.twitter.com/NtTO4OvKBz — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 1, 2024

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن أن الشاب الثلاثيني يُعاني من أمراض نفسية وأقدم على جريمته بعد دخوله إلى مسجد الصحابة في لواء الرصيفة.

وتابعت بأن الهجوم أدى لجرح 4 مصلين أصيبوا بجروح سطحية حيث جرى إسعافهم للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المعتدي.