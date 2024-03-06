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“أنا المهدي المنتظر فأطيعوني”.. جديد جريمة طعن المصلين في الأردن

بقلم
"أنا المهدي المنتظر فأطيعوني".. جديد جريمة طعن المصلين في الأردن

وطن – نشرت وسائل إعلام أردنية تفاصيل صادمة عن الشاب الثلاثيني الذي طعن 4 مصلين في “مسجد الصحابة”، ضمن محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، وقالت إنه زعم أنه المهدي المنتظر.

وصرّح الشاب خلال التحقيقات أمام محكمة الرضيفة أنه طلب من المصليين إطاعته، وعندما لم يفعلوا قام بطعن 4 منهم بأداة حادة كانت بحوزته.

ووجه المدعي العام المختص للمعتدي جناية الإيذاء عملا بأحكام المادة 334 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة الإيذاء مكررة مرتين.

هجوم الزرقاء

وبأداة حادة هاجم الشاب المصلين وأصاب أربعة منهم إصابات سطحية فيما حاول عدد من المصلين السيطرة عليه.

وتبين أن المعتدي على المصلين في محافظة الزرقاء من أصحاب السوابق الإجرامية ومتعاطٍ للمواد المخدرة، وفي سجله قيود متنوعة.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن أن الشاب الثلاثيني يُعاني من أمراض نفسية وأقدم على جريمته بعد دخوله إلى مسجد الصحابة في لواء الرصيفة.

وتابعت بأن الهجوم أدى لجرح 4 مصلين أصيبوا بجروح سطحية حيث جرى إسعافهم للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المعتدي.

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