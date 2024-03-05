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منتج شهير يُصدر من مصر لإسرائيل بعد استيراده من الإمارات.. صور أحدثت ضجة (شاهد)

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منتج شاي أحمد ahmad tea الشهير يُصدر من مصر لإسرائيل بعد استيراده من الإمارات.. صور أحدثت ضجة

وطن – نشر رجل الأعمال والضابط السابق بالقوات الجوية المصرية شريف عثمان، تغريدة في حسابه على منصة (إكس)، أكد فيها أن “شاي أحمد ahmad tea” يتم استيراده من الإمارات من قبل شركات مصرية، لتوريده إلى إسرائيل داعياً المصريين لمقاطعته بسبب دعمه للحرب الوحشية في قطاع غزة.

وكتب شريف بتغريدة له على منصة إكس: “شاي احمد الاماراتي استيراد مصري لتوريده لإسرائيل… قاطعوا شاي احمد داعم إسرائيل في حربها على غزه”.

شركات مصرية تصدر منتجات مستوردة من الإمارات للاحتلال

وشارك عثمان صورة للشاي وخلفه بدا أن هناك معلومات باللغة العبرية ما يشير إلى إمكانية أن يكون الشاي بالفعل يذهب لدعم الاحتلال الذي يرتكب جرائم مستمرة في غزة، فضلاً عن حصاره الخانق لها والذي يجعل سكانها يعانون أسوأ مجاعة وكارثة إنسانية في العصر الحديث.

وظهرت معلومات في الصورة تشير إلى أن الشاي مستورد من الإمارات بالفعل عبر شركات مصرية، وتدوين المعلومات عليه باللغة العبرية يؤكد أنه يصدر لدولة الاحتلال.

ونشر شريف عثمان تغريدة أخرى حذر فيها من عدد من العلامات المصرية التجارية الداعمة للاحتلال في مذبحته بغزة، مطالبا متابعيه بمقاطعتها دعما للفلسطينيين.

تفاعل الرواد

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع تغريدة شريف وكتبت غادة حسن: “هو اماراتى والحمد لله مقاطعين اى حاجه فيها اسم الإمارات”.

وذكر مغرد آخر: “الحمدالله اي شيء إماراتي ما يدش بيتنا من أيام الحصار ومستمرين” كما كتب حساب الأمل: “المنتجات الاماراتيه تمت مقاطعتها”.

مقاطعة منتجات الإمارات

ولطالما دشن رواد منصات التواصل حملات عربية شعبية واسعة دعوا فيها إلى “مقاطعة الإمارات” الدولة الخليجية المطبعة مع إسرائيل، رداً على موقفها المخزي حيال ما يجري في غزة ومواقفها من القضية الفلسطينية عامة.

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تطورت تلك الحملات الداعية لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها بعد الانحياز العلني لممثلي الدولة الخليجية بمجلس الأمن وعلى رأسهم “ريم الهاشمي” و”لانا زكي نسيبة”، إلى جانب الكيان الإسرائيلي فضلا عن تصريحات المسؤولين الإماراتيين المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، والعلاقات الاقتصادية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 برعاية أمريكية.

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