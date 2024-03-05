منتج شهير يُصدر من مصر لإسرائيل بعد استيراده من الإمارات.. صور أحدثت ضجة (شاهد)

وطن – نشر رجل الأعمال والضابط السابق بالقوات الجوية المصرية شريف عثمان، تغريدة في حسابه على منصة (إكس)، أكد فيها أن “شاي أحمد ahmad tea” يتم استيراده من الإمارات من قبل شركات مصرية، لتوريده إلى إسرائيل داعياً المصريين لمقاطعته بسبب دعمه للحرب الوحشية في قطاع غزة.

وكتب شريف بتغريدة له على منصة إكس: “شاي احمد الاماراتي استيراد مصري لتوريده لإسرائيل… قاطعوا شاي احمد داعم إسرائيل في حربها على غزه”.

شاي احمد الاماراتي استيراد مصري لتوريده لإسرائيل… قاطعوا شاي احمد داعم إسرائيل في حربها على غزه pic.twitter.com/VRUJCDFUjo — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) March 4, 2024

شركات مصرية تصدر منتجات مستوردة من الإمارات للاحتلال

وشارك عثمان صورة للشاي وخلفه بدا أن هناك معلومات باللغة العبرية ما يشير إلى إمكانية أن يكون الشاي بالفعل يذهب لدعم الاحتلال الذي يرتكب جرائم مستمرة في غزة، فضلاً عن حصاره الخانق لها والذي يجعل سكانها يعانون أسوأ مجاعة وكارثة إنسانية في العصر الحديث.

وظهرت معلومات في الصورة تشير إلى أن الشاي مستورد من الإمارات بالفعل عبر شركات مصرية، وتدوين المعلومات عليه باللغة العبرية يؤكد أنه يصدر لدولة الاحتلال.

علامات تجاريه مصريه تدعم إسرائيل في مذبحتها على غزه: قاطعوها

AGTHIA

ICAAP

BELCO

FARM FRESH EGYPT

BLUE SKIES

SONAC

AGA

FROZENA FOOD

GREEN HOPE

MONTANA

FARAGELLO — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) March 5, 2024

ونشر شريف عثمان تغريدة أخرى حذر فيها من عدد من العلامات المصرية التجارية الداعمة للاحتلال في مذبحته بغزة، مطالبا متابعيه بمقاطعتها دعما للفلسطينيين.

هو اماراتى والحمد لله مقاطعين اى حاجه فيها اسم الإمارات — ghada hasan (@ghadahasan91129) March 4, 2024

تفاعل الرواد

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع تغريدة شريف وكتبت غادة حسن: “هو اماراتى والحمد لله مقاطعين اى حاجه فيها اسم الإمارات”.

الحمدالله اي شيء إماراتي ما يدش بيتنا من أيام الحصار ومستمرين — 🩵🪽· ˚ 🇵🇸 (@ONEHEARTWH) March 4, 2024

وذكر مغرد آخر: “الحمدالله اي شيء إماراتي ما يدش بيتنا من أيام الحصار ومستمرين” كما كتب حساب الأمل: “المنتجات الاماراتيه تمت مقاطعتها”.

المنتجات الاماراتيه تمت مقاطعتها — الامل (@hsmbusaidi) March 4, 2024

مقاطعة منتجات الإمارات

ولطالما دشن رواد منصات التواصل حملات عربية شعبية واسعة دعوا فيها إلى “مقاطعة الإمارات” الدولة الخليجية المطبعة مع إسرائيل، رداً على موقفها المخزي حيال ما يجري في غزة ومواقفها من القضية الفلسطينية عامة.

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تطورت تلك الحملات الداعية لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها بعد الانحياز العلني لممثلي الدولة الخليجية بمجلس الأمن وعلى رأسهم “ريم الهاشمي” و”لانا زكي نسيبة”، إلى جانب الكيان الإسرائيلي فضلا عن تصريحات المسؤولين الإماراتيين المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، والعلاقات الاقتصادية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 برعاية أمريكية.