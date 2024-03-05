ضجة في الجزائر بسبب فيديو لرقص مختلط لطلاب قبل امتحان البكالوريا

وطن – أثيرت ضجة في الجزائر، بعد انتشار مقطع فيديو لطلبة في البلاد يرتدون بدلات كلاسيكية، ويرقصون بجنون على أنغام أُغنية “راي” شعبية، احتفالا بحلول 100 يوم على موعد امتحان “البكالوريا”.

وأظهر الفيديو، عددا كبيرا من الطلبة وهم يرقصون بجنون وبشكل مختلط، في مشهد صدم البعض في حين اعتبره البعض عاديا.

فقد تباينت الآراء حول طريقة الاحتفال، حيث رأى البعض أنه تصرف عادي هدفه التخفيف من ضغط الدراسة المكثف، وأنه مجرد تقليد، في حين اعتبره البعض غير مناسب.

وتحولت الواقعة إلى قضية رأي العام، حيث دافع عنها الطلبة من باب التهوين عليهم، بينما انتقد الأساتذة بشدة.

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تقليد معتاد

وظاهرة تنظيم حفل من طرف التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، انتقلت من بعض البلدان إلى الجزائر في شكل تقليد سنوي.

ويهدف الطلاب من خلالها، تذكير أنفسهم بقرب موعد الحسم، بأن يكون ذلك اليوم الذي يحتفلون فيه هو الأخير قبل الخوض في وتيرة دراسة ومراجعة مكثفة.

وتختلف مظاهر “الاحتفال” بهذا اليوم، من مجرد اِتخاذ قرارٍ بمضاعفة المجهودات، وإعداد برنامج مراجعة جديد يتوافق مع الأهداف المسطرة، إلى تنظيم مأدبة عشاء بين الأصدقاء في إحدى المطاعم الفاخرة.

فيما يذهب آخرون إلى الاشتراك في استئجار قاعة حفلات يُنظمون فيها حفلة راقصة.

ورغم أن التقليد ليس جديدا بين الطلبة الجزائريين، فإنّ طريقة الاحتفال هذه السنة هي من أثارت ضجّة خاصة بين الأسرة التربوية، بعد انتشار مقطع فيديو، لطلبة يرتدون بدلات كلاسيكية أنيقة ويرقصون على أنغام مغنية “الرَّاي” الشَّابة “شينو”.